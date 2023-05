Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 07 Mai 2023

Sénégal : Développement communal - Macky Sall jette des fleurs au maire de Dakar

Le président sénégalais Macky Sall a profité de la tenue d’un événement à Dakar pour jeter quelques fleurs au maire de la ville, opposant à son régime. En effet, à la faveur de la cérémonie d’ouverture du 6ème Forum Mondial de l’Économie Sociale et Solidaire, le président a mis un accent particulier sur les qualités du maire de la capitale. Pour le chef de l’État, l’homme politique a le mérite de changer le visage de cette ville à travers ses différentes actions.« Barthélemy est en train de faire un travail remarquable en tant que maire de Dakar. J’admire ses projets. J’ai dit à son père, Jean Paul Dias, que son fils a bien travaillé pour la ville de Dakar », a-t-il lancé devant l’assistance. À la tribune officielle, lors de cette cérémonie, les deux hommes politiques appartenant à différents partis étaient assis côte à côte. On pouvait également noter la présence de plusieurs anciens responsables de la marie de Dakar tels que Khalifa Sall, Soham Wardini et Habib Sy. Ousmane doit aujourd’hui être évacué, il doit se soigner », a déclaré le maire de Dakar après sa visite. (Source : adakar.com)

Côte d’Ivoire : Yamoussoukro- Plusieurs personnes interpellées par la police

Dans sa publication du 6 mai 2023, la Direction générale de la police nationale (Dgpn) a tenu à rappeler que les personnes qui émettent ou relaient de fausses informations sont passibles de poursuites judiciaires. Ce rappel de la Dgpn fait suite à une publication sur les réseaux sociaux, faisant état d'une tentative d'enlèvement le jeudi 4 mai 2023, de dame Y.N.M, professeur dans un collège privé de Yamoussoukro. Informés, des éléments du commissariat du 2e arrondissement de Yamoussoukro se sont rendus au collège Richelieu où ils ont rencontré la supposée victime. Livrant les faits, dame Y.N.M, enseignante dans l’établissement cité plus haut, affirme qu’après les cours, elle a emprunté un taxi de marque Toyota à destination du quartier 220 logements. (Source :Fratmat.info)

Guinée : Administration territoriale - Première vague de remaniement…

C’est la première vague d’une série de remaniement qui touchera toutes les régions du pays, a appris Africaguinee.com. Le ministre de l’administration du territoire et de la Décentralisation a opéré un véritable coup de balai ce samedi 06 mai, dans les régions administratives de Kindia et Mamou. (Source : africaguinee.com)

Gabon : Financement- 900 millions de Fcfa pour les gabonais économiquement faibles

Le ministre de la Santé et des Affaires sociales a tenu une réunion le 4 mai en présence des responsables du ministère du Commerce et ceux de la Caisse nationale d’assurance maladie et de garantie sociale (CNAMGS). Il s’agissait de définir les modalités de la mise en œuvre du programme d’aide aux activités génératrices de revenus (AGR). C’est un programme destiné à octroyer des aides financières aux Gabonais économiquement faibles (GEF).« Il s’agit d’une réponse concrète aux doléances exprimées par les populations au chef de l’État lors de sa tournée républicaine. Ce programme doit avoir une portée nationale prenant en compte l’ensemble des départements de notre pays », a indiqué le ministre de la Santé et des Affaires sociales, Guy Patrick Obiang Ndong. C’est une enveloppe de 900 millions de FCFA que les pouvoirs publics ont prévu de débloquer pour booster les activités économiques des Gabonais éligibles à ce programme. (Source :Nouveau Gabon)

Rca : Banque mondiale - Le candidat présenté par les Etats-Unis nommé président

La Banque mondiale a annoncé mercredi que son conseil d’administration, composé de 25 membres, a élu Ajay Banga comme nouveau président de l’institution pour un mandat de cinq ans, qui débutera le 2 juin, en remplacement du démissionnaire David Malpass, une décision qui était attendue. L’ancien directeur général de Mastercard, né en Inde et âgé de 63 ans, était le seul candidat pour le poste après avoir été choisi par le président américain Joe Biden fin février. Ce vote est intervenu après une audition de quatre heures d’Ajay Banga menée lundi par le conseil d’administration, dont un seul membre ne s’est pas prononcé pour sa nomination - la Russie, qui s’est abstenue, a-t-on appris d’une source au fait de la procédure. (Source : abangui.com)

Rdc : Inondations- Le pays frappé par des intempéries

Deux jours après des pluies meurtrières au Rwanda, la République démocratique du Congo voisine a été frappée jeudi soir par des inondations qui ont fait plus d'une centaine de morts dans la province du Sud-Kivu (Est), selon un bilan encore provisoire vendredi. Un responsable du territoire touché a évoqué auprès de l'AFP un "bilan provisoire d'une centaine de morts" et un député a avancé sur une radio locale un total d'environ 150 morts et de nombreux disparus.Des villages du territoire de Kalehe, à l'ouest du lac Kivu marquant la frontière entre la RDC et le Rwanda, ont été submergés lorsque des rivières sont sorties de leur lit, a expliqué Archimède Karhebwa, administrateur assistant du territoire. (Source : africanews)

Soudan : violences à Khartoum- 10 000 personnes ont fui vers la Centrafrique

Cette région inondable et dont l'accès devrait être très limité après le début de la saison des pluies fin mai inquiète le bureau humanitaire de l'ONU en Centrafrique.Des personnes se rassemblent dans la ville soudanaise de Wadi Halfa, à la frontière égyptienne, le 4 mai 2023.Environ 9 700 personnes ont traversé la frontière vers la Centrafrique depuis le Soudan voisin, où des combats entre armée et paramilitaires en guerre pour le pouvoir font rage depuis 21 jours, a annoncé vendredi le Bureau de coordination humanitaire de l'ONU (OCHA) en Centrafrique. Quelque "9 700 personnes, dont 3.460 rapatriés centrafricains, ont préventivement traversé la frontière du Soudan et sont hébergés par des familles d'accueil ou installées dans des campements spontanés", dans la ville d'Am-Dafock, frontalière du Soudan dans le nord de la Centrafrique, leur nombre devrait augmenter à mesure que l'enregistrement se poursuit a indiqué l'OCHA dans un communiqué transmis vendredi à l'AFP.