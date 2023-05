Afrique: Le Maroc et l'UE lancent une initiative pour la prévention et la lutte contre l' extrémisme

Forum mondial de lutte contre le terrorisme

Le Maroc et l'Union européenne (UE) ont lancé, à l'occasion de la tenue de la 21-ème réunion du Comité de Coordination du Forum mondial de lutte contre le terrorisme (GCTF), jeudi au Caire, une initiative portant sur «L'éducation pour la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent conduisant au terrorisme».

Cette initiative a été lancée en partenariat avec le Centre d'excellence pour la lutte contre l'extrémisme violent, «Hedayah».

Dans une capsule vidéo introduisant cette initiative, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, a mis en exergue le rôle de l'éducation en tant qu'outil puissant pour prévenir et contrer le radicalisme et l'extrémisme violent, et éradiquer les idéologies extrémistes qui se développent dans des environnements précaires.

M. Bourita a indiqué que l'accès à l'éducation permet aux individus de développer les capacités nécessaires pour remettre en question les récits et les idéologies extrémistes, et promouvoir la paix.

Il a ajouté que cette initiative témoigne du partenariat privilégié et de l'engagement commun entre le Royaume du Maroc et l'Union Européenne pour la promotion de la paix, la sécurité et le développement.

Pour sa part, Josep Borell, Haut Représentant de l'Union Européenne (UE) pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, a souligné que cette initiative contribuera à développer des sociétés plus tolérantes et résilientes face au terrorisme et à l'extrémisme violent.

Dans le cadre de cette initiative, qui s'étalera sur deux ans (2023-2025), des programmes de formation des formateurs (FdF) sur mesure, seront conçus et dispensés au profit des éducateurs, dans le but de renforcer la résilience des apprenants face à l'extrémisme violent.

Une série d'indicateurs seront également élaborés et mis en place pour aider et soutenir les efforts des gouvernements en matière de suivi et d'évaluation des programmes et des politiques de préventions et de lutte contre l'extrémisme violent dans l'espace éducatif.

Il est à noter que le Maroc a cédé, au début de la réunion, la présidence du Forum à l'Egypte, après que le Royaume a assumé sa présidence pendant trois mandats consécutifs, conjointement avec les Pays-Bas pendant la période entre 2015 et 2019, avec le Canada entre 2019 et 2022, et avec l'Union européenne depuis septembre 2022.

L'Egypte présidera le Forum jusqu'en 2025 conjointement avec l'Union européenne.

Au cours de sa présidence du Forum, le Maroc a assumé des tâches de coordination et joué un rôle pionnier et efficace dans la promotion d'une approche collective au sein de ce mécanisme.

L'approche du Maroc dans la gestion des travaux du Forum s'est également caractérisée par un esprit de coopération, de travail d'équipe, d'efficacité et un attachement ferme aux principes de solidarité et de coopération internationales, conformément aux Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, visant à renforcer le rôle pionnier du Royaume en tant qu'acteur responsable et efficace dans l'action multilatérale internationale.

A cet égard, le Maroc a exprimé son ferme engagement à défendre les priorités du continent africain dans le cadre des travaux du Forum mondial de lutte contre le terrorisme, afin d'apporter des réponses innovantes, dynamiques et adaptables aux défis de sécurité et de stabilité dans le continent.