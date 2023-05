Algérie: Fonds et biens pillés - l'Etat a récupéré plus de 22 milliards USD

ALGER — L'Etat a récupéré pour plus de 22 milliards USD de fonds et de biens pillés à l'intérieur du pays et à l'étranger, a affirmé le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune assurant de la poursuite des enquêtes dans les affaires de corruption.

Lors de son entrevue périodique avec des représentants de médias nationaux, diffusée samedi soir sur les chaines de télévision et stations de radio nationales, le président de la République a précisé que "le dernier rapport des services des ministères de la Justice et des Finances révèle la récupération de plus de 22 milliards USD de fonds et de biens pillés à l'intérieur du pays et à l'étranger", soulignant que "l'enquête sur les affaires de corruption se poursuit de manière quotidienne et ne se limite pas aux anciens dossiers, mais concerne également de nouvelles affaires".

Assurant que "l'Etat a pu récupérer un volume important de fonds et de biens détournés et le travail se poursuit", le Chef de l'Etat a fait observer que "les résultats des investigations n'ont pas tous été dévoilés, mais l'Etat veille à révéler tout ce qui a été pillé et détourné".

Le Président Tebboune a également évoqué "l'adhésion de pays européens aux enquêtes en cours sur les affaires de corruption", affirmant que "de nombreux pays ont collaboré avec l'Algérie pour récupérer les fonds pillés".

"La récupération des fonds s'est faite de manière intelligente et les biens se trouvant à l'étranger seront bien entendu récupérés", a-t-il rassuré, relevant qu'"à l'intérieur du pays, les efforts se poursuivent et l'Etat sera en mesure de trouver tout ce qui a été pillé et thésaurisé dans le passé".

"Même si les choses prennent du temps en raison du système bancaire, le plus important est que ces fonds ne se perdent pas", a conclu le Président de la République.