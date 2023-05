Egypte: Salah 5e meilleur buteur de Liverpool - Klopp et d'autres stars s'extasient, « Ses chiffres sont exceptionnels »

Désormais cinquième meilleur buteur de l'histoire de Liverpool et meilleur buteur égyptien de tous les temps, Mohamed Salah est couvert de compliments par son entraîneur, ses coéquipiers et d'autres légendes de l'équipe de Premier League.

Salah a inscrit samedi son 30e but de la saison. C'est aussi son 186e pour les Reds face à Brentford lors d'une victoire 1-0. L'attaquant égyptien de 30 ans figure dorénavant à la cinquième place sur la liste des meilleurs buteurs de tous les temps de Liverpool aux côtés de l'icône du club Steven Gerrard. La réalisation de Salah signifiait que l'équipe anglaise enregistrait sa sixième victoire consécutive en championnat.

« Pour nous, c'est clair, c'est une grandeur. Ses chiffres sont exceptionnels. Et je ne le vois pas s'arrêter non plus, parce que c'est juste dans sa nature. En tant qu'attaquant, vous devez avoir le désir de marquer des buts », a déclaré le Jürgen Klopp après le match.

Le match d'hier contre Brentford était le neuvième consécutif dans lequel Salah marquait à Anfield. Personne n'avait jamais fait ça auparavant. Il s'agissait aussi de son 100e sur le terrain de Liverpool. « Mo est incroyable, tellement de gens peuvent parler de l'équipe cette saison, que personne n'était de bonne humeur, d'une bonne façon de jouer, mais Mo continue de livrer pour nous. C'est l'un des joueurs qui nous aide à rester sur les combats que nous menons, à continuer à nous battre pour les compétitions européennes. Il est toujours là pour nous aider, nous avons beaucoup besoin de lui et il le sait. Je suis vraiment content pour lui et j'espère qu'il va battre tous les records possibles et qu'il nous aidera à gagner des trophées », a déclaré le gardien de but Alison Becker à LFCTV.

L'icône des Reds Jamie Carragher a aussi lyrique envers le Pharaon. « Le club a beaucoup de chance d'avoir de très bons buteurs. Si Salah prend sa retraite, il entrera dans l'histoire comme l'un des meilleurs. Nous parlons souvent de Virgile (van Dijk), mais Salah aussi. Ces achats ont changé le cours du club. Salah était peut-être la meilleure signature, il est le meilleur joueur de Liverpool cette saison », a-t-il affirmé sur Sky Sports.