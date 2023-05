Afrique: Palmarès FCAT 2023 - 'Sous les figues' d'Erige Sehiri remporte la mention spéciale du jury de l'Aecid et le prix du public TV5 monde du meilleur long-métrage

TUNIS — Le jury de l'Agence espagnole de coopération internationale pour le développement (AECID) a accordé une mention spéciale à la coproduction tunisienne "Sous les figues", de la réalisatrice Erige Sehiri, en lice dans la section officielle du festival du film africain de Tarifa (FCAT) qui a annoncé samedi soir le palmarès de sa 20ème édition (28 avril-6 mai 2023).

Cette mention spéciale, informe un communiqué de presse du festival, lui a été attribué « pour son excellente représentation de la vie en communauté, des relations entre les différentes générations, entre les hommes et les femmes, entre la tradition et la modernité ».

Le film, une production Tunisie-Allemagne-France-Qatar-Suisse, s'est distingué pour sa contribution à l'ODD 5 relatif à l'autonomisation de toutes les femmes et les filles ainsi que pour la diffusion des 17 objectifs de l'Agenda 2030, notamment la contribution essentielle de la diversité culturelle et de la préservation du patrimoine culturel (ODD 11), la réalisation d'un développement centré sur l'être humain, favorisant la construction de communautés et de sociétés plus cohésives et inclusives, connaissant bien leur passé (ODD 16), ainsi que la garantie d'une éducation de qualité et inclusive pour tous (ODD 4).

Le film d'Erige Sehiri qui a été choisi pour l'ouverture de la 20ème édition du FCAT a également remporté le Prix du public TV5Monde du meilleur long-métrage .

"Sous les figues" se concentre sur des personnages féminins qui parlent de leur relation avec les hommes et du désir d'une manière inhabituelle dans les films arabes. Des femmes qui expriment les nuances entre les différents degrés de liberté des Tunisiennes, par exemple dans la façon de porter le voile, face à des hommes assez perdus et frustrés.

Pour rappel, trois films tunisiens ont été en compétition dans Hypermétropie, la section officielle de la 20ème édition du FCAT.

"Sous les figues", d'Erige Sehiri, et "Ashkal", de Youssef Chebbi, en lice pour le prix du meilleur long métrage de fiction. De son côté, "Gardien des mondes" de Leila Chaïbi, a été en lice pour le prix du meilleur long métrage documentaire.

Le prix FCAT 2023 du meilleur long-métrage de fiction a été remporté par le film rwandais « Father's day » de Kivu Ruhorahoza.