Tunisie: Couronnement du Roi Charles III | Helen Winterton, ambassadrice du Royaume-Uni en Tunisie, à La Presse - « Un jour de fierté nationale »

« C'est un jour de fierté nationale, car nous évoquons nos traditions, nos plus anciens rituels, mais aussi une occasion pour se pencher sur notre avenir et entamer une nouvelle ère. Cet événement majeur représente également la diversité et la tolérance des différentes religions ».

L'ambassadrice du Royaume Uni en Tunisie, Helen Winterton, était aux premiers rangs des ressortissants britanniques qui ont pu suivre ces festivités et ces moments historiques grâce à un écran géant installé sous une tente dans ce grand jardin de la résidence. « Ce sont des grands moments que vivent les Britanniques, mais aussi les citoyens des pays du Commonwealth.

C'est une question d'anciennes traditions que nous sauvegardons, génération après l'autre », explique l'ambassadrice à La Presse. « C'est un jour de fierté nationale, car nous évoquons nos traditions, nos plus anciens rituels, mais aussi une occasion pour se pencher sur notre avenir et entamer une nouvelle ère. Cet événement majeur représente également la diversité et la tolérance des différentes religions », poursuit-elle.

Dans cet événement organisé spécialement pour l'occasion, les expatriés britanniques se réunissent, en effet, sous une tente ornée de drapeaux britanniques et d'une ambiance festive. Avec un écran géant, un buffet et des animations pour les enfants, l'ambassade crée un espace chaleureux où chacun peut partager cette journée historique.

Sous la tente aménagée, l'écran géant trône fièrement, captivant les regards de tous les participants tellement excités. Les expatriés britanniques attendent avec impatience le moment où le roi Charles III prononcera le serment et sera officiellement couronné.

L'excitation se mêle à une pointe de nostalgie, car beaucoup d'entre eux sont loin de leur pays natal, mais se sentent profondément connectés à cette journée historique. D'ailleurs à l'ambassadrice de l'expliquer : « Nous avons essayé de les faire rapprocher des festivités officielles à Londres. C'est une cérémonie conviviale visant à partager ces moments historiques pour les britanniques, et heureusement à Tunis il fait très beau, alors qu'à Londres la météo n'est pas bonne ! ».

Les organisateurs de l'événement ont également pensé aux plus jeunes membres de la communauté. Une zone dédiée à l'animation des enfants a été aménagée, proposant des jeux, des activités artistiques.

Le Roi Charles III officiellement couronné

Le Royaume-Uni n'avait plus connu cela depuis 70 ans et Elizabeth II. Inconditionnels de la monarchie britannique et dignitaires étrangers ont afflué samedi à Londres pour le couronnement de Charles III lors d'une cérémonie chrétienne fastueuse et sans équivalent dans le monde.

Des festivités et des cérémonies grandioses sont organisées dans tout le pays pour marquer cette étape importante de l'histoire britannique. De Londres à travers les différentes régions, les citoyens se rassemblent pour vivre ce moment unique, rendant hommage à la tradition et à la continuité de la monarchie britannique.

À Londres, au sein de l'illustre abbaye de Westminster, le couronnement proprement dit a lieu. Les rues sont parées de drapeaux et de bannières aux couleurs nationales, tandis que des milliers de personnes se massent pour apercevoir un aperçu de cette journée historique. Les représentants des pays du Commonwealth, les dignitaires étrangers et les membres de la famille royale sont présents, créant une atmosphère de prestige et de solennité.

Le couronnement est un mélange d'anciennes traditions et de rituels modernisés. Le roi Charles III prête serment sur la Bible, scellant son engagement envers le pays et son peuple.

La couronne, symbole de la monarchie britannique, est déposée sur sa tête avec un soin minutieux, tandis que les hymnes nationaux retentissent dans l'abbaye, unissant le peuple britannique dans un sentiment de fierté et de respect.

« God Save The King ! » s'est exclamé l'archevêque de Canterbury Justin Welby, premier dignitaire de la religion anglicane, c'est le moment qu'attendaient tous les Britanniques.

Plusieurs rois, présidents et hauts responsables du monde entier étaient invités à assister à cette cérémonie sans équivoque. Le ministre des Affaires étrangères Nabil Ammar a représenté la Tunisie dans cet évènement majeur.

Dans ce contexte, le Ministre qui a également exercé comme Ambassadeur de Tunisie à Londres de 2012 à 2017, a réitéré sa conviction de la nécessité de renforcer davantage la coordination entre les différents organismes tunisiens à l'étranger, afin de raffermir et enrichir les relations bilatérales avec les pays frères et amis.