Tunisie: Ligue1 - Play off - 6ème journée | CA-EST (1-0) - Le CA avec les tripes

L'EST a joué sa partition mais les Clubistes y ont cru davantage. Hamdi Laabidi offre la victoire aux siens.

Stade Hamadi Agrebi de Rades. Temps humide et venteux: 28°C. Public Clubiste nombreux. Jauge fixée à 24500 places. CA-EST (1-0). But de Hamdi Laabidi (80').

Arbitres : Abdelaziz Bouh (Mauritanie) assisté de Hamedine Diba et Bouna Ndiaye.

Quatrième arbitre : Moussa Diou. Commissaire de match : Mourad Daami.

Arbitre VAR : Mahmoud Achour (Egypte).

Assistant VAR : Tarek Younes.

Avertissements: Amri, Khélil, Tougai, Ben Hammouda, Coulibaly et Bougrine.

CA: Moez Hassan, Edem Taoues, Nader Ghandri, Taoufik Cherifi, Hamza Agrebi (Skander Lâabidi), Ahmed Khélil, Larry Azouni (Wissem Ben Yahia) (capitaine), Rodrigue Kossi (Hamdi Laabidi), Zouhaier Dhaouadi (capitaine) (Chiheb Laabidi), Adem Garreb (Youssef Snana), Ali Amri.

EST: Sedki Debchi, Raed Bouchniba, Yassine Meriah, Mohamed Amine Tougai, Mohamed Amine Ben Hamida, Fousseny Coulibaly (capitaine), Mohamed Ali Ben Romdhane, Sabir Bougrine, Anis Badri (Mohamed Aziz Abid), Rached Arfaoui, Mohamed Ali Ben Hammouda.

Sur la même longueur avant leur explication d'hier, CA et EST savaient pertinemment que seuls les trois points leur permettraient de rester dans les basques de l'USBG (en cas de victoire de ce dernier) et de toujours talonner le leader Etoilé (si bien entendu l'ESS validait...) Tous deux défaits face à respectivement l'Etoile et le CSS, Clubistes et Espérantistes savaient donc à quoi s'en tenir en foulant hier la pelouse de Rades. Voilà pour l'avant match.

Passons maintenant à la vérité du terrain, aux faits saillants de ce 137e derby de la capitale en championnat et aux temps forts des deux équipes. 7' de jeu et les deux blocs ne laissent rien filtrer. 9', première mèche Clubiste. Ahmed Khélil perce sur le couloir gauche et sert idéalement Ali Amri qui manque de clairvoyance et met la balle haut.

Le CA presse désormais alors que l'EST ne se livre pas. 13', Ghandri de la tête manque le cadre.

17', coup franc botté par Dhaouadi mais Ghandri et en retard à la réception. Dhaouadi est au four et au moulin en ce début de derby comme cette interception du capitaine Clubiste suite à un rush de Arfaoui consécutif à une chevauchée et un service de Coulibaly. À partir de là, le rythme tombe d'un cran, et l'on attendra la 31' pour que l'EST signe sa première amorce par Ben Hamouda dont le tir est sans danger pour Moez Hassen. 36', Amri écope d'un avertissement pour simulation dans la zone de vérité, puis deux autres cartons brandis aux nez de Khélil et Tougai pour contestation. 40', tir vicieux des 30 mètres de Ben Hamida qui rase le poteau Clubiste. Le match s'emballe à 5 minutes de la fin du premier half et l'EST monopolise le cuir, sans résultat toutefois. 49', Ghandri repousse la déviation de Arfaoui et on en restera là pour cette première mi-temps.

Hamdi Laabidi libère les Clubistes

De retour de pause, Said Saibi lance Snana à la place de Garreb alors que Mâaloul garde le même Onze de départ. 47', Coulibaly hérite d'une passe en retrait mais manque le cadre. 48', Ali Amri touche du bois au moment où la Curva Clubiste déploie son Tifo.

Reprise foudroyante de Amri qui rebondit sur le montant de Debchi. 51', Badri reprend à côté du cadre un corner de Ben Romdhane. 53', Arfaoui sert Ben Romdhane sur un plateau mais ce dernier reprend hors cadre. 60', tir en course de Ben Romdhane déviée en corner par Ghandri.

62', lancé sur le couloir gauche, Badri crochète et tir mais sa frappe est déviée en corner.

L'EST assiège en ce moment, alors que le CA subit. 65', le spectacle est sur les gradins avec un public Clubiste en fusion. 70', Tougai de la tête rate de peu le cadre. L'EST insiste mais manque de précision jusque-là. On aborde à présent le dernier quart d'heure. 80', tournant du match.

Hamdi Laabidi débloque le résultat d'une tête imparable. L'action est très intéressante du trio Laabidi : touche remise vite par Skander , Chiheb perce et sert idéalement du pied droit un Hamdi qui d'une tête sèche laisse Debchi coincé. Suite à ça, le CA blinde sa défense, alors que l'Espérance avance et tente de combler son retard, mais sans avoir le tact et la précision pour déverrouiller la défense du CA. Cinq minutes de temps additionnel désormais décrétées par l'arbitre ne changeront rien.

La dernière action du match a vu Moez Hassen voler pour piquer le ballon et en finir avec un derby animé en seconde mi-temps mais nullement de qualité à vrai dire. Victoire méritée du CA qui se replace idéalement dans la course au titre. À noter que Meriah a écopé d'un carton rouge en fin de match pour protestation contre l'arbitre.