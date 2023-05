Afrique: Les enfants et le temps d'écran - Un expert donne des conseils aux parents et aux enseignants

analyse

Combien de temps votre enfant a-t-il passé devant un écran aujourd'hui ?

La réponse dépend probablement de l'âge de l'enfant, de son niveau scolaire et des règles que vous avez mises en place à la maison concernant le temps passé devant un écran. Mais la réalité est que, pour les enfants et les adolescents qui grandissent en tant que "digital natives", il est presque impossible d'imaginer la vie sans une forme ou une autre d'écran.

Les appareils tels que les téléphones portables, les ordinateurs portables et les tablettes sont devenus des outils de divertissement et d'éducation omniprésents dans la plupart des régions du monde. Cela a conduit les parents, les tuteurs, les enseignants et les chercheurs à se demander si les écrans sont bons ou mauvais pour les enfants.

L'Organisation mondiale de la santé recommande que les enfants scolarisés (de 5 à 17 ans) limitent le temps passé devant un écran à des fins récréatives. Pour les enfants de deux à quatre ans, la recommandation est de ne pas dépasser une heure d'écran par jour (moins, c'est mieux) ; elle suggère que les enfants de moins de deux ans n'aient pas de temps d'écran. Les résultats des recherches suggèrent que les enfants et les adolescents dépassaient déjà ces recommandations et que la pandémie de COVID-19 n'a fait qu'aggraver la situation.

Il n'existe pas encore de preuves concluantes quant à savoir si le temps passé devant un écran est bon ou mauvais pour les enfants. Mais, sur la base de mes recherches en cours sur le développement des enfants - y compris le rôle du jeu, du sommeil, de l'activité physique et le temps passé devant un écran - je pense que le temps passé devant un écran à des fins éducatives présente des avantages, mais que nous n'en savons pas assez sur les effets néfastes potentiels.

Néanmoins, il y a plusieurs choses que les parents et les enseignants peuvent faire. Il peut s'agir de choses élémentaires telles que prendre conscience du temps que les enfants passent devant les écrans et de leur posture, ou de questions plus complexes, comme les faiblesses et les points forts de chaque enfant en matière de développement. Il s'agit également de fixer des limites.

Rien de tout cela n'est facile à mettre en oeuvre. Toutefois, cela ne signifie pas qu'il ne s'agit pas d'un objectif sain qui mérite d'être poursuivi. Il n'est jamais trop tard pour commencer, mais plus tôt vous le ferez, mieux ce sera.

Couvrir les bases

Tout d'abord, il est essentiel que les parents soient conscients de la manière dont les activités sur écran (éducatives et récréatives) influencent le développement de leur enfant, ainsi que son comportement.

Ensuite, il ne faut pas oublier que tous les enfants sont différents et qu'ils réagissent donc différemment au temps passé devant un écran. Il est donc essentiel de comprendre l'enfant, ses forces et ses faiblesses. Par exemple, si un enfant a du mal à gérer les stimuli sensoriels - comme les bruits forts, les lumières vives ou certaines textures - il peut être préférable pour lui d'éviter le temps d'écran récréatif.

Troisièmement, fixez des limites au temps passé devant un écran. C'est essentiel à la maison et à l'école.

Quatrièmement, surveillez la façon dont le temps passé devant un écran empêche les enfants de faire d'autres activités bénéfiques pour leur développement. Par exemple, à la maison, un enfant qui apprend principalement sur des écrans à l'école pourrait être encouragé à passer du temps après l'école à jouer dehors et à faire des activités qui développent la motricité fine. Le fait de glisser son doigt sur un écran et de taper sur un clavier ne peuvent pas remplacer des activités telles que l'écriture, le dessin, le coloriage, la peinture et le découpage.

Cinquièmement, dans un environnement scolaire, existe-t-il d'autres activités qui donnent aux enfants et aux adolescents l'occasion de développer intentionnellement leurs compétences sociales et émotionnelles qui n'exigent pas autant d'attention, lorsqu'ils travaillent seuls sur des écrans ?

Sixièmement, les écrans sont-ils installés de manière à favoriser une bonne posture ?

Les petits pas

Fixer des limites et s'efforcer d'atteindre un équilibre sain entre le temps d'écran éducatif et récréatif dans le contexte plus large du développement peut sembler décourageant.

Il s'agit de réfléchir aux conséquences plus larges des choix faits en matière de temps d'écran et d'offrir un éventail d'opportunités qui contribuent à augmenter les chances des enfants de devenir des adultes sains et équilibrés.

Dans la mesure du possible, faites participer les enfants et les adolescents à des conversations sur les raisons pour lesquelles un bon équilibre du temps passé devant un écran leur sera bénéfique. Cela peut les aider à s'approprier les choix qu'ils font en matière de santé et de développement, tant dans le présent que pour leur santé et leur bien-être futurs.

