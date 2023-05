Afrique: Le 11e sommet des forces terrestres africaines s'ouvre à Abidjan

Le 11e sommet des forces terrestres africaines se tiendra à Abidjan en Côte d'Ivoire à partir de ce lundi et jusqu'au 12 mai. Organisé par l'armée américaine chaque année depuis 2010 dans une ville africaine ou états-unienne, le sommet vise à mettre en relation les officiers des armées africaines.

Une quarantaine de pays seront représentés lors du sommet : les États-Unis, quelques nations européennes et une grande majorité de pays africains. Il sera question de sécurité, de partage d'expérience, mais aussi de ventes d'armes ou d'équipements militaires. , porte-parole de l'armée américaine.

« L'objectif principal du sommet des forces terrestres africaines est de réunir les états-major africains et de créer des espaces de discussions autour des défis ou des solutions envisageables qui peuvent être traduites en action, explique le porte-parole de l'armée américaine, Michael Weisman. Pour l'armée américaine, ça nous donne l'opportunité d'écouter nos partenaires africains dans un cadre d'échange collectif. Nous sommes présents dans une douzaine de pays africains, et organisons des centaines de petits événements chaque année, mais les discussions ici sur les défis régionaux ou transrégionaux, sont extrêmement bénéfiques pour nous et nos partenaires africains. »

En plus des officiers militaires, seront présents des leaders d'opinions académiques, et des représentants des gouvernements. Au total, plus de 300 responsables militaires et politiques sont attendus à Abidjan.

Lors du sommet Afrique - États-Unis du mois de décembre dernier, le président américain Joe Biden avait annoncé 55 milliards de dollars d'investissement sur le continent pour les trois prochaines années. Un moyen de réaffirmer l'influence américaine en Afrique, selon les observateurs.