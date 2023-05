Soudan: Conflit - La Ligue arabe crée un «groupe de contact» lors d'une réunion extraordinaire

La Ligue arabe a décidé, lors d'une réunion ministérielle extraordinaire sur le Soudan, de créer un « groupe de contact » chargé de réaliser un cessez-le-feu et de créer des corridors humanitaires pour les civils. Elle a aussi rejeté toute ingérence étrangère et souligné l'importance de la souveraineté et de l'unité du Soudan.

Le groupe de contact sur le Soudan sera composé par les représentants de l'Égypte et de l'Arabie Saoudite ainsi que le secrétaire général de la Ligue. Un choix dicté par le fait que l'Égypte est en première ligne à cause de la détérioration de la situation au Soudan. Elle a déjà accueilli plus de 40 000 réfugiés et craint que l'insécurité ne remonte vers l'Égypte via des groupes armés.

L'Arabie saoudite, l'autre acteur majeur

L'autre acteur majeur est l'Arabie Saoudite qui accueille déjà des représentants des deux parties du conflit soudanais pour tenter de trouver un cessez-le-feu durable à défaut d'une solution de la crise.

L'Arabie est aussi le plus grand fournisseur d'aide au Soudan. Riyad a annoncé octroyer 100 millions de dollars d'aide à Khartoum. Le secrétaire de la Ligue, Ahmad Aboul Gheit a précisé que le groupe de contact oeuvrera pour empêcher l'effondrement des composantes de l'État soudanais et a notamment cité les forces armées.