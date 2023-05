Afrique de l'Ouest: CAN U17 / Brahima Traoré (Coach Burkina Faso) - « C'est un piège que de venir chercher le match nul »

Le Burkina Faso et le Cameroun s'affrontent ce dimanche au Stade du 19 mai 1956 d'Annaba dans ce qui s'apparente à la finale du groupe C.

Les deux équipes ont été battues par le Mali lors des deux premières journées et c'est à l'issue de ce match que sera attribué le dernier ticket encore disponible dans leur poule. Le Burkina Faso battu 0-1 par les Aigles U17 part avec un léger avantage sur le Cameroun qui a perdu avec deux buts d'écart. Un match nul suffit aux hommes de Brahima Traoré pour arracher la qualification.

Mais le sélectionneur Burkinabé ne compte pas aller chercher un score de parité au risque de se faire piéger par les Lions indomptables U17. « C'est un piège que de venir chercher le match nul et c'est plus facile souvent de dire qu'on n'a plus rien à perdre, on se jette dans la bataille pour aller chercher la victoire et le Cameroun est dans cette position là aujourd'hui. Ils vont se jeter, ils vont nous attaquer », a-t-il indiqué en conférence de presse d'avant-match.

Après la défaite frustrante face au Mali d'entrée, il s'agit surtout pour son équipe de s'imposer pour faire le plein de confiance en vue des prochaines étapes de la compétition. « On a fait comprendre aux enfants que rien n'est perdu, on a un pied en quarts de finale, en cas de match nul nous sommes qualifiés mais on va chercher à gagner face au Cameroun pour aller en quarts de finale, en faisant le plein de confiance. », a indiqué le technicien.

Et son joueur landry Yamerogo de renchérir : « Ça n'a pas été facile de digérer la défaite face au Mali. En revoyant les images, on a vu qu'on pouvait gagner la rencontre, on a raté beaucoup d'occasions. On va essayer de corriger ce qui n'a pas marché. Maintenant, on n'évitera surtout de venir chercher le nul, on vient avec l'ambition de gagner. »

Brahima Traoré a une fois encore regretté le problème d'efficacité qui leur a tant porté préjudice lors du premier match. « Concernant le problème d'efficacité, c'est quand même gênant, ce sont des enfants, ils sont là pour apprendre. Mais ce qu'ils montrent aux entraînements, ce n'est pas forcément ce qu'on voit pendant le match.

Il y en a qui supportent la pression et d'autres, pas. A la fin d'un match, on ne regarde pas celui qui a eu plus d'occasions, on retient celui qui a marqué, nous avons eu plus d'occasions que le Mali mais ils ont concrétisé une des rares occasions qu'ils ont eues. », A-t-il souligné, espérant une amélioration face au Cameroun. « On va aborder le match avec sérénité, abnégation, courage et s'il plaît à Dieu, on aura la qualification »

Landry Yameogo s'attend tout de même à un match difficile face au tenant du titre qui doit absolument gagner pour rester dans la course. Mais il n'est pas question en même temps de sous-estimer leur propre potentiel. « On ne se base pas sur la défaite du Cameroun face au Mali pour se dire que c'est une équipe prenable. Aussi, on ne viendra pas avec à l'esprit qu'on vient affronter le tenant du titre, nous aussi, on est là pour gagner pour rendre fier le peuple Burkinabè », a-t-il déclaré.

Le coach burkinabé n'a pas manqué de rappeler leur objectif en indiquant : « En venant ici, nous avions l'ambition d'aller en Coupe du monde et de gagner cette compétition pour la seconde fois.» Le coup d'envoi du match Burkina Faso - Cameroun sera donné ce dimanche 7 mai 2023 à 20H00, heure locale.