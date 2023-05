Afrique Centrale: CAN U17 / Serge Mimpo (Coach Cameroun) - « On doit gagner le match »

Le sélectionneur des Lions indomptables U17 est conscient de la bataille qui attend son équipe demain face au Burkina Faso, en « finale » du groupe C de la CAN U17 2023 et promet de tout faire pour rendre les camerounais heureux.

Face au Burkina Faso, ce dimanche 7 mai 2023, à l'occasion de la troisième journée de la phase de poules de la Coupe d'Afrique des Nations U17 2023 dans le groupe C, le Cameroun a l'obligation de s'imposer pour continuer à défendre son trophée ramené de la Tanzanie en 2019. Battus par le Mali (0-2) lors de leur première sortie, il y a deux jours, Serge Mimpo et ses joueurs ont grillé une première carte, ce qui les met dos au mur.

« Maintenant, il n'y a pas d'autres alternatives, on doit gagner le match », a martelé le technicien en conférence de presse d'avant-match. Il entend aborder ce deuxième match avec une approche différente de celle face au Mali. « Nous sommes dos au mur, il faut qu'on rende les camerounais heureux. On viendra attaquer mais tout est préparé pour contrer aussi leurs attaques », a-t-il indiqué.

Il compte sur ses joueurs pour appliquer les consignes qui leur ont été passées par le staff. « Les gamins, on a parlé avec eux, ils savent ce qu'ils n'ont pas pu faire au premier match. On sait ce qu'il faut faire contre le Burkina Faso... Ce match, on le joue comme si c'était une demi-finale pour aller en finale. On est préparés à ça, on est prêt pour tout ça, il faudra aller droit au but. »