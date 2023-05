Maroc: Sécurité alimentaire - La Côte d'Ivoire veut s'inspirer du modèle marocain (ministre)

Meknès — La Côte d'Ivoire veut s'inspirer du modèle marocain en matière de renforcement de la souveraineté alimentaire, a affirmé, dimanche à Meknès, le ministre ivoirien de l'Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kouassi Adjoumani.

Dans une déclaration à la presse, à l'issue d'une rencontre avec le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki, tenue en marge de la 15ème édition du Salon international de l'Agriculture au Maroc (SIAM), M. Kouassi Adjoumani a indiqué que cette réunion a été l'occasion de discuter de la question de la souveraineté alimentaire et "de voir dans quelle mesure nous pouvons nous inspirer du modèle marocain, qui a dépassé le Plan Maroc Vert (PMV) en mettant en place la stratégie ambitieuse Génération green".

Cette réunion a été également l'occasion de faire un tour d'horizon sur l'ensemble des actions de coopération qui lient les deux pays, a-t-il dit, saluant, dans ce sens, les différents actes d'appui et de soutien de SM le Roi Mohammed VI vis-à-vis de la Côte d'Ivoire.

Le ministre ivoirien a, en outre, exprimé ses vifs remerciements au Maroc pour avoir accepté de participer au Salon International de l'Agriculture et des Ressources Animales (SARA), prévu à Abidjan, félicitant le Royaume pour "la grande réussite du SIAM, que nous souhaitons voir davantage grandir et servir de modèle pour toute l'Afrique et même pour le monde entier".

Pour sa part, M. Sadiki a salué la participation "très réussie" de la Côte d'Ivoire au SIAM, tout en la félicitant du prix d'excellence qui lui a été décernée à cette occasion, et qui témoigne de la variété qui caractérise l'exposition de ce pays.

Il a aussi mis en avant l'importance des sujets évoqués lors de cette rencontre, à savoir le contrôle et la maîtrise de l'eau d'irrigation, les chaînes de valeur au niveau du continent ainsi que l'échange des bonnes pratiques à même d'asseoir les bases de la souveraineté alimentaire entre les deux pays et à l'échelle du continent.

Et d'ajouter : "la participation du Maroc au prochain SARA sera l'occasion de concrétiser un certain nombre de conventions et d'accords de coopération sur des thématiques d'intérêt commun".

Organisé sous le Haut Patronage de SM le Roi, le SIAM, qui compte parmi les plus grands événements de l'Afrique dédiés à l'agriculture et aux acteurs du secteur agricole, constitue un rendez-vous incontournable pour présenter les avancées du Maroc dans le domaine et confirmer le rôle crucial que joue l'agriculture en tant qu'un des leviers majeurs de la croissance économique.