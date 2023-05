Afrique: Ian Bakala - « C'est une bonne expérience »

Le sélectionneur de l'équipe U17 de la Zambie se réjouit de ce qu'il a pu réaliser à la CAN U17 TotalEnergies 2023 avec ses poulains, malgré une élimination au premier tour. Le technicien zambien pense que leur participation aura été une bonne expérience.

Eliminée de la Coupe d'Afrique des Nations U17 TotalEnergies 2023, la Zambie quitte la compétition sur une victoire prestige face au Maroc (2-1), à l'occasion de la troisième journée dans la poule B.

Une belle note de satisfaction pour le sélectionneur Ian Bakala. « Je pense que même les deux matches que nous avons joués et perdus, ce qu'on voulait, c'était de gagner. Le plus important, c'est de l'avoir fait aujourd'hui et je considère cela comme une grande réalisation », a-t-il déclaré en conférence de presse.

Le coach zambien se dit fier de ce qu'il a pu accomplir avec ses poulains pendant ce séjour en terre algérienne. « Je pense que c'est une bonne expérience. En tant que coach, j'ai déjà vécu cela. Je pense que ces résultats me rendent fier, nous sommes là pour la première fois, on a vu comment se déroule le tournoi, on doit faire mieux que ce que nous avons fait. », s'est-il réjoui.

Il a cependant un petit regret, celui de n'avoir pas pu éviter la défaite face à l'Afrique du Sud malgré une prestation plus ou moins aboutie, à la deuxième journée (3-2). Un autre résultat aurait permis à son groupe de continuer la course, après ce succès intéressant face au Maroc. « On regrette bien sûr ces résultats.

Mes enfants ont bien travaillé malgré les résultats. On regrette ces résultats, nous avons perdu mais nous considérons que nous sommes en train d'apprendre. Nous allons continuer de travailler pour obtenir la qualification dans d'autres compétitions continentales. », a-t-il promis.

La Zambie termine lanterne rouge du groupe B avec trois points, à égalité avec l'Afrique du Sud. Ils auraient pu obtenir une place de meilleur troisième s'ils n'avaient pas perdu dans la confrontation directe avec Amajimbos lors de la deuxième journée.