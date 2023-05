Cote d'Ivoire: Ligue 1 / RC Lens - Le titre, Seko Fofana y croit

Auteur d'un match de dingue samedi contre l'Olympique de Marseille, Seko Fofana a été l'un des grands acteurs de la victoire du RC Lens (2-1) avec un but marqué.

Une victoire qui permet aux Sang et Or de se hisser à la deuxième place avec deux points de plus que leur adversaire. Lens est d'ailleurs provisoirement à trois points du PSG qui compte tout de même un match en moins.

Mais pas de quoi décourager Fofana qui croit que son équipe peut être champion.

« Je pense que tout est possible, il faut avoir la foi. Pourquoi pas se donner les moyens de rêver jusqu'à cette fin de saison ? », a confié l'Ivoirien à Téléfoot avant d'évoquer la Ligue des champions.

« On joue les matchs, ça se passe bien, on les gagne, on a la mentalité, on a la tête sur les épaules et c'est peut-être de cette manière qu'on aura le droit de rêver en fin de saison. Donc j'invite tous mes coéquipiers à continuer à travailler parce qu'il va y avoir d'autres matchs compliqués et rien n'est joué. Si, en fin de saison, on joue la Ligue des Champions, je pense qu'il y aura beaucoup de pleurs et beaucoup de joie et c'est ça l'objectif, c'est pour ça qu'on a envie de leur procurer cette joie ».