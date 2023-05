Afrique: CAN U17 - Voici pourquoi le Nigéria a du mal à marquer, « C'est psychologique » révèle l'entraîneur Ugbade Nduka Anthony

Le Nigéria a arraché samedi une qualification in extrémis en quarts de finale de la Coupe d'Afrique des nations des moins de 17 ans (CAN U17). Alors qu'ils ont marqué leurs premiers buts dans ce match, le sélectionneur de l'équipe nigériane révèle comment ils sont parvenus à régler ce problème.

Le Nigéria a renversé l'Afrique du Sud lors de leur match du Groupe B au bout d'un succès 3-2 au stade Mohamed Hamlaoui de Constantine. Cela signifie que le pays ouest-africain est en quarts de finale de la CAN U17 qui se déroule en Algérie. Un pari qui n'était pas gagné d'avance pour les jeunes joueurs nigérians, car ils ont été menés 2-1 avant la pause, alors qu'ils avaient impérativement besoin d'une victoire dans cette partie.

« C'était un match vraiment difficile parce que l'Afrique du Sud est une très bonne équipe et ils nous ont donné du fil à retordre. Ils ont trois joueurs qui sont vraiment bons ; Mabena (Siyabonga), Mkhawana (Vicky) et Dokunmu (Michael). Ce sont des joueurs très talentueux et j'avais honnêtement peur d'eux au début », a déclaré le sélectionneur nigérian Ugbade Nduka Anthony à CAFOnline après le match.

C'étaient les premiers buts des Golden Eaglets après avoir disputé deux matchs sans marquer le moindre but. « On a un peu travaillé à l'entraînement et on a fait quelques corrections. On s'est rendu compte que c'était purement psychologique et on a parlé aux joueurs. On a vu une amélioration aujourd'hui. Nous en avons peut-être concédé deux mais je suis content d'en avoir marqué trois », a confié Nduka Anthony.

Qualifié en quarts de finale en tant que dauphin du Groupe B, le Nigéria défiera le deuxième du Groupe C qui résultera du choc Burkina Faso vs Cameroun. Les Nigérians sont en quête d'un troisième titre à la CAN U17.