Algérie: Mila - Clôture de la 1ère rencontre nationale de parapente motorisé

MILA — La première édition de la rencontre nationale de parapente motorisé (Para-moteur) organisé, à Mila sur 2 jours à "Douar Bidi" à proximité du bassin du barrage de Béni Hroun, a été clôturée samedi.

La partie matinale de la journée de cette manifestation sportive a été marquée par l'organisation d'entrainements au profit des participants au nombre de 20 pilotes venus de différentes wilayas du pays.

Dans l'après-midi et avant la clôture officielle de la manifestation et la remise des attestations de participation, les pilotes ont présenté des spectacles au grand bonheur du public présent avec force le long des deux jours de l'évènement.

L'escadron de pilotes a fait montre d'un haut sens de professionnalisme en matière de parapente à moteur depuis la rive du bassin du barrage de Béni Haroun, sur la localité de "Douar Bidi", ainsi que sur le plan d'eau.

De sa part, la pilote de parapente et également vice-présidente de la Fédération algérienne des sports aériens, Nora Raghdi a indiqué à l'APS que ce rendez-vous national "lui a donné ainsi qu'à ses camarades pilotes l'opportunité de se rencontrer et échanger les connaissances et les expériences s'agissant de la spécialité parapente à moteur, surtout avec la présence de 3 éléments de l'élite nationale de cette discipline qui ont donné une série d'orientations et de conseils faisant ainsi de ce rendez-vous une sorte de stage".

Elle a indiqué que "cette rencontre première du genre en Algérie a permis de découvrir une nouvelle région disposant des conditions adéquates pour le sport para-moteur car situé dans un site jouxtant le plan d'eau du barrage Béni Haroun où on a volé et fait plaisir à nous et au public dont la forte présence nous a encouragés".

Le président de la Fédération algérienne des sports aériens, Abdelmalek Hamoum a considéré que cette première édition était "réussie" du point de vue organisation pris en charge par le club de Mila de parapente et du point de vue choix du site des spectacles de vols.

Selon lui, cette rencontre a été marquée par "la présence d'un nombre considérable de pilote de parapente venus de différentes wilayas du pays pour développer leurs compétences en plus de la prospection d'un nouveau site adéquat pour l'organisation prochainement de manifestations dans cette discipline sportive".

La première édition de la rencontre nationale de parapente à moteur a vu la participation de pilotes de 13 wilayas du pays comme Skikda, Béjaia, M'Sila, Batna et Guelma en plus de la wilaya hôte.