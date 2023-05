Algérie: Aïn Temouchent - Faire de la lutte contre la drogue une priorité nationale pour la société civile

AIN TEMOUCHENT — Le Président de l'Observatoire national de la société civile Noureddine Benbraham a appelé, samedi à Aïn Temouchent, à la nécessité de faire de la question de la lutte contre la drogue et les psychotropes une priorité nationale au sein de la société civile et tous les partenaires.

Dans une déclaration aux médias en marge de sa visite dans la wilaya, M. Benbraham a souligné que "l'ampleur des menaces et des risques qui planent sur la ressource humaine et la jeunesse est une réalité et une affaire très dangereuse au vu de ce que nous voyons et suivons quotidiennement à travers les médias, ce qui nécessite de redoubler d'efforts et de faire de la lutte contre les stupéfiants et des substances psychotropes une priorité nationale pour la société civile et tous les partenaires".

Lors de sa supervision de l'ouverture du troisième symposium national du Syndicat national des pharmaciens privés à la bibliothèque principale de lecture publique, "Malek Bennabi", M. Benbraham a appelé "toutes les associations, dans toutes leurs composantes, à unir les efforts de protection de la ressource humaine de l'Etat, qui est en danger".

Dans le même cadre, le responsable de l'Observatoire national de la société civile a appelé à lancer une campagne nationale de sensibilisation selon une approche de projet, qui sera à caractère annuel, avec l'implication de tous les acteurs, pharmaciens, imams de mosquées, clubs sportifs, artistes et influenceurs sur les réseaux sociaux.

Dans un entretien avec des représentants de plusieurs associations participant à la même manifestation de sensibilisation, le même responsable a réitéré la nécessité de privilégier le travail de proximité et la continuité dans leurs activités de sensibilisation, soulignant que "la protection des jeunes contre divers fléaux sociaux est la priorité des priorités dans le plan de travail de l'Observatoire national de la société civile".

Il a également visité le Centre El Wassit de traitement des toxicomanes à Aïn Temouchent, qui a pris en charge environ 830 cas au cours de l'année écoulée.

Le Président de l'Observatoire national de la société civile a salué les efforts déployés au niveau de ce même centre, notant qu'"il y a une grande prise de conscience parmi la population et les institutions gouvernementales de la gravité des menaces et des risques qui sont venus menacer l'intégrité mentale et la sécurité des ressources humaines".