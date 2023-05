Algérie: Saison estivale - Merad insiste sur le respect de la loi lors de l'exploitation des plages

ALGER — Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Brahim Merad a donné, samedi au terme de la réunion de la Commission nationale de préparation et de suivi de la saison estivale 2023, une série de recommandations, dont le strict respect de la loi lors de l'exploitation des plages et le renforcement des capacités d'hébergement.

"Il faut prendre des mesures pour exploiter les plages dans le strict respect de la loi, et contrecarrer fermement les pratiques qui attentent à la tranquillité des estivants", a précisé M. Merad, jugeant nécessaire de "revoir les moyens de renforcement des capacités de l'hébergement, en recourant à d'autres formules en plus de l'hébergement en structures hôtelières".

Il a également relevé la nécessité "d'accorder une grande importance à la réhabilitation des structures de jeunes et récréatives de proximité, ainsi que les piscines de proximité et mobiles, notamment au niveau des wilayas de l'intérieur et du sud, d'adapter leurs horaires d'ouverture selon les spécificités locales, et d'offrir la possibilité de bénéficier de leurs services à toutes les catégories sociales sans exclusion".

"La saison estivale ne se limite pas aux wilayas côtières seulement, en ce sens qu'elle doit couvrir toutes les wilayas riches en ressources naturelles, forestières, thermales, culturelles...etc.", a-t-il souligné.

Au sujet de la communauté nationale établie à l'étranger, M. Merad a insisté sur "le renforcement du processus de simplification en vigueur, outre la coordination et la conjugaison des efforts pour lever les entraves et faciliter le déplacement des membres de la communauté nationale établies à l'étranger vers leur pays et familles".

Il a également insisté sur "l'information des citoyens à l'intérieur et à l'extérieur du pays de toutes les mesures prises et les destinations intérieures disponibles, ainsi que des programmes d'activités via tous les médias en priorisant la sensibilisation en vue d'assurer la sécurité des citoyens".

Dans le même contexte, le ministre de l'Intérieur a souligné la nécessité d'"accompagner et d'appuyer le rôle des acteurs de la société civile, notamment les associations locales et les comités des quartiers les impliquant en matière d'animation et de sensibilisation en coordination avec l'Observatoire national de la société civile (ONSC) et du Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ)".

Lors de cette rencontre, un exposé a été donné sur le cadre référentiel des opérations inhérentes à l'action de cette commission.