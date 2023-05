Sénégal: Jean Todt, envoyé spécial des Nations Unies sur la sécurité routière - «Il faut arrêter le carnage routier »

En visite de travail à Dakar du 3 au 6 mai dernier, Jean Todt, l'envoyé spécial du Secrétaire général des Nations unies pour la sécurité routière a plaidé le vendredi 5 mai pour une réduction de moitié du nombre de victimes de la route dans le monde d'ici 2030.

Reçu vendredi dernier au siège du Conseil national du patronat Sénégalais (Cnp), le non moins ancien copilote de rallye français, devenu directeur de Peugeot Talbot Sport en 1981, directeur de l'écurie de Formule 1 Scuderia Ferrari en 1993, directeur et administrateur de Ferrari de 2004 à 2008 et par ailleurs envoyé spécial du Secrétaire général des Nations unies pense qu'il est possible de diminuer drastiquement le nombre de drames sur les routes.

En Afrique, fait savoir Mr Todt : « Il y a tous les jours 350 gamins qui meurent sur les routes ». Et selon lui : « Il faut arrêter ce carnage », non sans souligner qu'il y a des moyens pour y arriver.

Et pour ce faire, il est d'avis qu'il faut éduquer, appliquer les lois, avoir des véhicules de qualité, des routes de qualité, des secours de qualité, convaincre les utilisateurs de mettre la ceinture lorsqu'ils sont en circulation, obliger les utilisateurs des deux roues de mettre des casques de qualité, respecter les vitesses et ne pas prendre l'alcool avant de conduire, ne pas utiliser le téléphone et éviter la somnolence entre autres.

Meissa Fall, président de la commission Cnp « Dialogue social et normes du travail », pour sa part à saluer la démarche du système des Nations unies. A ce propos, il dira : « Le Cnp est honoré de recevoir l'envoyé spécial des Nations unies en charge de la sécurité routière ».

Il ajoute : « Cette visite de Jean Todt nous réconforte dans notre combat de tous les jours. Parce qu'il est une personnalité de marque, sortie des laboratoires de l'automobile ». Donc, poursuit-il encore ; « nous sommes sorti très satisfait des échanges avec un vrai sachant ».

Le Sénégal qui enrôle chaque semaine en moyenne 12 victimes de la circulation doit s'approprier les conseils du sachant qui dit s'engager à faire baisser considérablement le nombre de victimes de la route.