Ile Maurice: Trafic de drogue - Un dossier de Vishal Shibchurn disparaît

Alors que les autorités parlent de guerre inlassable contre le trafic de drogue et de «kas lérin mafia ladrog», un dossier sur un trafic de drogue a tout simplement disparu.

Et il concerne nul autre que Vishal Shibchurn, son fils et une troisième personne... C'est un inspecteur de police qui a rapporté cette affaire officiellement. L'inspecteur B. explique qu'il avait pris un mois de congé à partir du 23 mars. Avant de partir, il se rappelle bien du dossier OB (...) ADSU Drug Dealing qu'il a référé à un de ses collègues de l'Anti Drug Smuggling Unit (ADSU). Il avait alors été décidé que ce dossier serait conservé dans son bureau, même en son absence au poste de Rose-Belle et non à l'ADSU de Mahébourg, pour des raisons de sécurité.

Le dossier en question, un cas de trafic de drogue rapporté à l'ADSU le 5 novembre 2022, concerne un certain Indrajeet Bhaugeerutty ainsi que Sitaram Rohishwar Shibchrun (Vishal) et son fils Mayur Shibchurn. Ces deux derniers nommés sont bien connus de tous. Les trois sont actuellement sous le coup d'une charge provisoire de trafic de drogue mais en liberté conditionnelle. L'inspecteur B. rappelle que c'est l'inspecteur P. qui le remplaçait pendant ses vacances.

Pas de caméra de surveillance

Après avoir repris le travail le 26 avril, l'inspecteur B. dit avoir cherché le dossier des Shibchrun le 29 avril mais qu'il n'a pu le retrouver. Il a été aidé de plusieurs collègues pour retracer le dossier, mais en vain. Il souligne aussi que le tiroir dans lequel le dossier était conservé n'était pas fermé à clé et qu'il n'y a pas non plus de caméra de surveillance dans ce bureau. Il signale également qu'il n'y a aucune trace d'effraction sur la porte de son bureau.

Toujours selon l'inspecteur B, le dossier contenait, entre autres, les dépositions des témoins et des accusés, une copie du mandat de perquisition et des images CCTV, mais aussi un rapport du département IT. Au retour de son congé donc, il n'a retrouvé que la copie des images CCTV. Les autres documents importants pour la poursuite se sont tout juste volatilisés.

Contacté, le responsable du Police Press Office, Shiva Coothen, soutient qu'il n'est pas au courant de cette affaire. «Je ne suis pas au courant de cela. Mais il y aura forcément une enquête, comme c'est le cas à chaque fois que des dossiers se perdent. Dans ce type de cas, l'enquête sera menée par le Central CID.»