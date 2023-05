Ile Maurice: Des blocs de béton sur une plage à Palmar

Les photos parlent d'elles-mêmes. Des blocs de béton sur une plage à Palmar, située juste avant la grande plage publique. Ce sont non seulement un eye sore sur l'étendue de sable blanc et un danger pour les nombreux visiteurs, notamment les enfants qui y jouent, mais surtout un faux pas pour l'environnement.

«C'est très grave», déclare Sunil Dowarkasing, consultant en environnement. «Comment peut-on construire ainsi sur la plage ? Y a-t-il eu un permis pour cela ? Dans tous les cas, on n'a pas le droit de construction à cet endroit. Il est illégal de construire sur un pas géométrique et les constructions doivent être à 50 m du High Water Mark. Est-ce une ignorance de la loi ou le non-respect de la loi en toute conscience ? Il faut tirer cette affaire au clair. Nous continuons à perdre nos plages sablées. Un patrimoine et aussi un attrait touristique.» Il est néfaste d'avoir des constructions sur les plages, cela contribue à l'érosion.

Le consultant en environnement ajoute qu'il est grand temps de tirer des leçons des conséquences de construire sur les plages. Les plages sont réduites, rongées par l'érosion et touchées par la montée des eaux.

Pour rappel, lors du cyclone Freddy, des constructions pieds dans l'eau ont été touchées par une élévation temporaire du niveau de la mer. Les écologistes avaient souligné, qu'avec les effets du changement climatique et la montée des eaux, il est encore plus urgent, aujourd'hui, de revoir le système de protection des plages. L'inaction et un manque de volonté avaient été déplorés. Maurice a déjà perdu environ 15 km de plages.

Qu'en est-il de ces blocs en béton ? Qui est derrière ces travaux? Qui a autorisé cette construction ? Des questions ont été envoyées au ministère de l'Environnement et à la Beach Authority. Nous attendons un retour des deux autorités. Affaire à suivre.