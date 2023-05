Afrique: CAN U17 TotalEnergies - Ugbade soulagé de faire les quarts

L'entraîneur du Nigeria, Nduka Ugbade, s'est dit soulagé de voir son équipe remporter la victoire 3-2 contre l'Afrique du Sud et se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations U17 TotalEnergies 2023, samedi, à Constantine.

La victoire a vu les Golden Eaglets terminer deuxièmes du groupe B, synonyme d'une qualification automatique pour les quarts de finale.

"C'était un match vraiment difficile parce que l'Afrique du Sud est une très bonne équipe et ils nous ont donné du fil à retordre. Ils ont trois joueurs qui sont vraiment bons ; Mabena (Siyabonga), Mkhawana (Vicky) et Dokunmu (Michael). Ce sont des joueurs très talentueux et j'avais honnêtement peur d'eux au début », a déclaré Ugbade après le match.

Il s'est dit ravi de voir son équipe réussir à marquer trois buts, après avoir eu du mal à retrouver le chemin des filets lors de leurs deux premiers matchs malgré tant d'occasions.

« On a un peu travaillé à l'entraînement et on a fait quelques corrections. On s'est rendu compte que c'était purement psychologique, on a parlé aux joueurs et on a vu une amélioration aujourd'hui. Nous en avons peut-être concédé deux mais je suis content d'en avoir marqué trois », a déclaré le tacticien.

Le Nigeria attendra désormais la deuxième équipe du groupe C, soit le Burkina Faso ou le Cameroun, en quart de finale. Il souhaite mettre fin à 16 années de disette dans ce tournoi dont leur dernier trophée remonte à 2007. Ils souhaitent gagner pour être la seule équipe à détenir trois couronnes dans cette compétition