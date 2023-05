Sénégal: Application de la baisse des prix des produits courants - La plateforme « Njeg yi » lancée

Le Ministère du Commerce, des Petites et Moyennes entreprises et de la Consommation a procédé, vendredi dernier, au lancement de la campagne de recensement des lieux de commerce. La première phase devrait permettre de recenser plus de 30 000 lieux de commerce. Le travail se fait via une nouvelle plateforme intégrée de collecte et de gestion des données dénommée « Njeg yi ».

Le Ministère du Commerce, de la Consommation, des Petites et Moyennes entreprises et de la Consommation a lancé, vendredi 5 mai à Dakar, la campagne de recensement des volontaires de la Consommation. Le rôle de ces derniers est de cartographier le nombre de lieux de commerce et d'en recenser plus de 30 000 à Dakar. Ce travail sera fait à travers la nouvelle interface « Njeg yi » (les prix, en wolof) présentée hier.

Disponible en Web et en application mobile, il s'agit d'une plateforme collaborative basée sur un système intégré de contrôle accessible sur différents supports. Il a pour objectif de moderniser le dispositif de collecte, de faciliter la régulation du marché intérieur et de recenser le nombre de commerces existants. Il géolocalise également tous les commerces grâce à un code QR. Dotée d'un tableau de bord centralisé de suivi et de régulation, la plateforme permettra aussi aux volontaires de fournir des éléments sur les stocks dans les différentes localités.

L'intervention de ces 1000 jeunes contribuera, selon le Ministre Abdou Karim Fofana, à améliorer le taux d'application des prix réels des produits actuellement estimé à 68 %. « Avec le déploiement de ces jeunes sur le terrain, nous voulons améliorer le taux de respect des prix fixés par l'État, afin que les ménages soient soulagés », a dit le Ministre. L'effet de la présence des volontaires et l'intégration de la plateforme contribueront aussi, d'après lui, à augmenter le ratio de contrôleurs pour le pays qui dispose de 187 agents assermentés.

« Sur l'ensemble du territoire national, seuls 187 agents assermentés existent dans le dispositif le contrôle et de régulation des prix. Il s'agit de 50 commissaires aux enquêtes économiques et de 96 contrôleurs économiques. À Dakar, il y a 60 agents pour plus ou moins de 30 000 boutiques », a révélé M. Fofana. Le Gouvernement veut passer, avec l'intervention des volontaires, d'un ratio d'un agent pour 500 lieux de commerce à un agent pour 100 lieux de commerce.

L'option pour la fréquence des visites, c'est d'arriver à une visite tous les 33 jours à une visite tous les sept jours. Ce qui permet de faire ressentir aux ménages les efforts de l'État pour baisser et maîtriser les prix. « Sur une année, 150 milliards de FCfa de renonciation fiscale et douanière ont été notés. Sans oublier les 100 milliards de subventions sur le sucre, le riz et l'huile.

S'agissant du secteur de l'énergie, la subvention est de 300 milliards de FCfa. Sans l'intervention de l'État, le sac de farine utilisé pour la fabrication du pain coûterait plus de 29 000 au lieu de 19 000 FCfa. Si une baisse de 150 FCfa est constatée sur le prix du pain, c'est parce que l'État a consenti d'énormes efforts », a rappelé Abdou Karim Fofana.

Les organisations professionnelles promettent un accompagnement

Plusieurs organisations professionnelles ont pris part à la cérémonie. Parmi elles, l'association des boutiquiers du Sénégal. Son président, Aliou Bâ, a salué la démarche inclusive de l'État. « Le secteur du commerce, qui est confronté à plusieurs difficultés, a besoin de ce recensement. Nous manifestons notre disponibilité pour accompagner les efforts du Gouvernement », a-t-il dit. M. Bâ a appelé à mettre en place un format pour identifier les grossistes et les demi-grossistes.

Pour Oumar Diallo, de l'Union nationale des boutiquiers du Sénégal (Unbs) également, le devoir des commerçants est d'accompagner l'État dans ce recensement pour sauver le secteur du commerce. Toutefois, il a demandé aux volontaires de privilégier le respect et le dialogue. L'Association des commerçants et industriels du Sénégal (Acis), l'Unacois Jappo et l'Unacois Yessal ont participé aux travaux. Prenant la parole, Khadim Sylla, Tamsir Niane et Cheikhou Cissé, qui représentaient les organisations de commerçants, ont salué la démarche et l'initiative du Gouvernement.