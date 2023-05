Afrique: Brahima Traore - « Nous irons chercher cette qualification pour la Coupe du monde »

Vainqueurs du Cameroun (2-1) ce dimanche 7 mai 2023 en marge de la troisième journée de la phase de poules de la CAN U17 2023 dans le groupe C, Brahima Traoré et ses poulains accèdent en quarts de finale de la compétition.

Leur adversaire à cette nouvelle étape du tournoi s'appelle le Nigéria. Le technicien assure qu'il fera tout pour s'imposer et filer en demi-finale de la compétition, synonyme de qualification pour la Coupe du Monde U17 prévue cette année.

En conférence de presse, Brahima Traoré a tout d'abord expliqué la stratégie qui lui a permis de venir à bout du Cameroun et de décrocher haut-la-main, son ticket pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations U17 TotalEnergies 2023. « Quand nous avons pris le premier but, nous avons juste changé des choses dans notre système, dans notre tactique. Nous leur avons mis la pression pour marquer ces deux buts et gagner. », a expliqué le technicien.

« Le secret, ajoute-t-il, c'est le travail, c'est la combativité, c'est rester humble tout en ayant confiance en nous-mêmes. Nous avons été menés 1-0 mais on n'a pas baissé les bras. On a égalisé mais après, on n'est pas resté derrière. C'est une équipe qui a envie... »

La suite, ce sera face au Sénégal, jeudi prochain au Stade Nelson Mandela d'Alger, en quart de finale. Brahima Traoré se veut plutôt confiant. « Nous devons battre le Nigéria pour aller en demi-finales. Nous allons bien préparer l'équipe pour aller à Alger chercher cette qualification pour les demi-finales. » A-t-i déclaré.

Il n'a pas manqué de rappeler que l'objectif de son équipe était d'arriver au moins à l'étape des demi-finales qui donne droit à un ticket de qualification pour la Coupe du monde U17 prévue cette année. « Nous avons deux objectifs : aller en demi-finale et aller chercher le trophée », a-t-il réaffirmé