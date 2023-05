Afrique: Souleymane Alio - « On ne baisse jamais les bras »

Auteur d'un doublé qui a permis au Burkina Faso de renverser la tendance face au Cameroun (2-1), Souleymane Alio a été désigné Homme du match. L'attaquant des Etalons pense que ce résultat et même ses performances individuelles sont les résultats d'un magnifique travail d'équipe.

Grâce à Souleymane Alio, double buteur (76e et 78e), le Burkina Faso face a arraché un succès capital face au Cameroun, à l'occasion de la troisième journée de la phase de poules de la CAN U17 TotalEnergies 2023 dans le groupe C. Une victoire qui lui permet de terminer deuxième du groupe C et d'obtenir une qualification sans bavure pour les quarts de finale. Parti à la limite du hors-jeu alors qu'il est servi par Ousmane Camara, l'attaquant de New Starts, club burkinabé remporte son un contre un avec le portier camerounais Junior Lopez Abou (76e) pour égaliser le but de Dorinel Yondjo qui a ouvert le score à la 61ème minute.

Deux minutes plus tard, il profite d'un mauvais alignement de la défense camerounaise pour crucifier à nouveau le portier camerounais. Des exploits qui lui ont permis d'être désigné Homme du match. En conférence de presse, il s'est réjoui de sa distinction tout l'attribuant à un travail d'équipe. « Je suis heureux, c'est grâce à mes coéquipiers que j'ai eu cette récompense, je leur dis merci. » a-t-il déclaré

Il ajoute : « Au Burkina, on ne baisse jamais les bras. On a tout donné jusqu'à la fin et on a été récompensés. ». Il a aussi avoué qu'ils ont beaucoup souffert face au Cameroun avant d'être récompensés par leur résilience. « Le Cameroun est une grande équipe, ils n'ont pas été faciles à battre, on a tout donné et on a été récompensés de nos efforts », a-t-il affirmé.

Le Burkina Faso affronte le Nigéria, deuxième du groupe B en quarts de finale, jeudi prochain à Alger. Le buteur burkinabé assure qu'ils ne craignent aucun adversaire. Les Etalons visent au moins les demi-finales, synonymes de qualification pour la prochaine Coupe du Monde U17 2023 prévue un peu plus tard cette année.