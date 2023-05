Ile Maurice: Journée internationale - Le rôle indispensable des sages-femmes mis à l'honneur

Elles accompagnent la femme de sa grossesse à son accouchement, apportent un soutien holistique par la suite et instillent la foi auprès des futures mamans dans le but de les aider à donner naissance à des bébés en bonne santé. Ce sont autant de tâches qui incombent aux sages-femmes et qui méritent d'être saluées.

Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des sages-femmes, marquée le 5 mai chaque année, un événement a été organisé par le ministère de la Santé et du bien-être au centre MITD à Phoenix hier, afin de mettre à l'honneur les efforts des sages-femmes du pays. Actuellement, le pays compte environ 170 sages-femmes dans le service public.

L'occasion aussi de reconnaître les défis auxquels ces sages-femmes sont confrontées et de travailler à des améliorations, a affirmé le ministre de la Santé, Kailesh Jagutpal, qui était présent à l'événement.

«...Aujourd'hui, les femmes âgées de plus de 30 ans sont nombreuses à devenir mères et, avec une population souffrant de diabète et d'hypertension, le travail des sages-femmes est devenu essentiel, ce qu'il convient de saluer et aussi prendre note des défis auxquels elles sont confrontées.»