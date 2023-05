Maroc: Boujdour - Mme Hayar visite plusieurs projets sociaux

Boujdour — La ministre de la Solidarité, de l'insertion sociale et de la Famille, Aawatif Hayar, a effectué, samedi à Boujdour, une visite de terrain à plusieurs projets sociaux.

Ainsi, la ministre, qui était accompagnée notamment du gouverneur de la province de Boujdour, Ibrahim Ben Ibrahim, du Directeur de l'Entraide nationale Khattar El Mojahidi, d'élus et d'autres responsables, a visité une série de projets visant notamment l'amélioration de la qualité des services destinés aux femmes, à l'enfance et aux personnes en situation de handicap.

Mme Hayar et la délégation l'accompagnant ont suivi des explications sur le projet de mise à niveau urbaine pour l'amélioration des accessibilités de la ville de Boujdour, ayant mobilisé une enveloppe budgétaire de 2 millions de dirhams (MDH) et qui s'inscrit dans le cadre du programme national "Villes accessibles", mis en place en partenariat avec les collectivités territoriales au profit des personnes en situation de handicap.

Ils ont aussi visité le projet de construction du pôle social relevant de la coordination régionale de l'Entraide nationale qui s'étale sur une superficie de 422 M2 (3,21 MDH), où ils ont suivi des explications sur le bilan du pôle social dans la province.

Mme Hayar et la délégation l'accompagnant se sont rendus, par la suite, au centre socio-culturel Allal Ben Abdellah qui sera transformé en centre d'accueil au profit des personnes en situation de handicap, dans le cadre d'un partenariat entre le Conseil communal de Boujdour et l'Entraide nationale.

La ministre et la délégation l'accompagnant ont également visité le centre d'orientation et d'assistance pour les personnes en situation de handicap à Boujdour, qui se veut un espace moderne d'accompagnement et de prise en charge de cette catégorie sociale, inscrit dans le cadre du programme "d'accompagnement des personnes en situation de précarité" de la Phase III de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH).

Réalisé sur une superficie totale de 1.600 m2, ce centre dont la gestion est assurée par la délégation provinciale de l'Entraide nationale, en partenariat avec l'Association "Karama" pour le soutien des enfants en situation de handicap, offre une multitude de services de qualité et de proximité au profit des bénéficiaires notamment, en "psychomotricité", "kinésithérapie" et "psychologie", ainsi qu'une éducation spécialisée et des activités ludiques.

Dans ce Centre, Mme Hayar et la délégation l'accompagnant ont remis une dizaine de chaises roulantes aux enfants en situation de handicap.

Par la suite, la ministre et la délégation l'accompagnant, se sont rendus au centre Lalla Amina pour la prise en charge des enfants à Boujdour, relevant de la Ligue marocaine pour la protection de l'enfance, ayant pour objectifs d'améliorer la qualité d'accueil et de prise en charge des enfants en situation difficile, de fournir des prestations adaptées à leurs besoins et de contribuer à l'épanouissement et à l'amélioration du bien-être et de la qualité de vie de cette catégorie.

Erigé sur une superficie de 456 m2, ce centre d'une capacité d'accueil allant de 50 à 80 lits est géré par la Ligue Marocaine pour la Protection de l'Enfance.

Mobilisant un montant de de plus 12,30 MDH, ce projet s'inscrit dans le cadre d'un partenariat multipartite entre l'INDH (2,1 MDH), le Conseil régional (2 MDH), la Fondation Phosboucraâ (4,6 MDH) et l'Agence du Sud (3,6 MDH).

En outre, la ministre a visité le complexe social "Al Amane", un centre multifonctionnel pour les femmes en situation difficile de la province, où il a été procédé à la mise en oeuvre du concept GISR (Green innovative social regeneration) élaboré par le ministère en tant que mécanisme de régénération sociale verte et innovante visant à créer une nouvelle génération de services sociaux au profit des familles et des personnes en situation difficile.

A cette occasion, un véhicule d'assistance sociale a été remis au complexe social "Al Amane" pour la qualification des femmes.