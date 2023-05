Maroc: Signature d'une convention de consultation scientifique et technique entre BIOPHARMA et la SOREC

Meknès — Une convention de consultation scientifique et technique, a été signée entre la Société de Productions Biologiques et Pharmaceutiques (BIOPHARMA) et la Société Royale d'Encouragement du Cheval (SOREC), en marge de la 15ème édition du Salon International de l'Agriculture au Maroc (SIAM) qui se tient du 2 au 7 mai.

Signée sous la présidence du ministre de l'Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki, cette convention a pour objectif l'accompagnement de la filière équine, et du contrôle sanitaire des reproducteurs lors de la saison de monte, pour permettre aux reproducteurs de la SOREC et des reproducteurs privés d'effectuer les analyses de détection des agents de la métrite contagieuse équine et de l'artérite virale équine, indique le ministère dans un communiqué.

BIOPHARMA est un laboratoire étatique national spécialisé dans la lutte contre les maladies animales infectieuses contagieuses. Elle a assuré depuis sa création 1984, la gestion des grandes épidémies animales.

La société dispose d'une banque de cellules, d'une souchothéque, d'une sérothèque, d'un équipement adéquat, d'un personnel qualifié et surtout d'une plateforme de diagnostic, recherche-développement accréditée ISO NM 17025 version 2018, permettant d'accomplir les essais de diagnostic sérologique, virologique, bactérien et moléculaire.

BIOPHARMA développe des partenariats de collaboration scientifique et technique avec les organismes de recherche, les laboratoires de référence ainsi que les institutions internationales concernées par la santé animale, dans le but de consolider et de performer sa plateforme de recherche et de diagnostic ainsi que la technologie de production.

La SOREC est une entreprise publique sous tutelle du Ministère de l'Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, chargée de la promotion et du développement de la filière équine au Maroc.