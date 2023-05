Congo-Brazzaville: Cinéma - La série kinoise 'Chez Coco' récolte un franc succès en quelques jours

Diffusée sur Maboke TV depuis la nuit du 1er mai, la réalisation estampillée Tosala films accroche si bien qu'en moins d'une semaine, l'après-midi du 6 mai, elle a récolté 31 700 j'aime, 2 500 commentaires et connu 910 partages sur la page Facebook dédiée sur Canal +.

"Chez Coco" crée une sorte de fierté générale dans le chef des Congolais. En effet, les Kinois ne sont pas les seuls à se prononcer sur la série qui occupe déjà une place de choix dans plusieurs ménages. « Nous recevons des appels de partout, notamment de Lubumbashi, Goma et Brazzaville. Tous sont contents de la qualité du travail réalisé, le jugent professionnel, les images sont belles, la comédie intéressante et éprouvent de la joie à la regarder en famille. Les téléspectateurs disent surtout qu'ils se reconnaissent dans "Chez Coco" », a confié au Courrier de Kinshasa Emmanuel Lupia. « C'est réjouissant de voir les réactions spontanées des internautes en réponse à un téléspectateur qui regrettait d'avoir raté l'épisode de la veille faute d'électricité. Tout de suite, trente commentaires postés à la chaîne relatant l'histoire et lui permet d'être à jour sur le coup », a-t-il ajouté, très satisfait.

L'engouement que suscite la série est telle, a dit le cinéaste, « qu'un fan a créé une page Wikipédia ! ». Les atouts de "Chez Coco", « un contenu propre, sans aucun mot déplacé, aucune bêtise, reste éducatif et se regarde en famille. Rien que du rire pendant quarante-cinq minutes qui passent tellement vite donnant l'impression de n'avoir duré que cinq minutes ». Chaque épisode dure quarante-cinq minutes mais « il est proposé à chaque fois une rediffusion de l'épisode de la veille avant celui du jour, de lundi à vendredi, à partir de 20h30 », a renseigné Emmanuel Lupia. Et, qui plus est, Maboke TV offre, en bonus et à la même heure, une rediffusion de tous les épisodes de la semaine, question de permettre à eux qui ont manqué l'un ou l'autre de le suivre.

Une belle avancée

Depuis 2016, Tosala Films a pensé à produire des séries sans trop savoir comment trouver des financements qui sont difficiles à obtenir car le cinéma congolais se cherche et le peu de productions existantes a peine à convaincre. Ainsi, la première tentative a été d'offrir une opportunité de marketing à un opérateur de téléphonie mobile. Voilà comment, en 2020, a vu le jour la première série de Tosa Films dont Gaz Mawete et Daniela Bongongo sont les personnages principaux. Emmanuel Lupia l'a relaté ainsi : « Nous avons proposé à Vodacom de s'orienter vers du marketing de contenu et cela a marché à travers "Sur le canapé" ». Diffusé localement, elle a reçu un accueil favorable des téléspectateurs encourageant alors l'équipe à récidiver, en 2021, avec "Consultations pastorales" et maintenant c'est "Chez Coco" qui récolte déjà un brillant succès. Pour sa part, le réalisateur croit avoir connu une belle avancée depuis. « L'expérience de "Sur le canapé" était bonne, ensuite il y a eu "Consultations pastorales", c'était bien et maintenant nous avons bien avancé parce qu'avec "Chez Coco", nous sentons une grande adhésion du public. Cela plaît à plus de gens qui s'y intéressent de plus en plus », a affirmé le jeune directeur de Tosala Films. Ce qui, croit-il, « va raffermir la volonté des diffuseurs de continuer à investir dans la diffusion de nos séries ».