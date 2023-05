Afrique: Atsimondrano Champions League - Le coup d'envoi donné hier

La cérémonie d'ouverture officielle du tournoi de football « Atsimondrano Champions League » s'est déroulée hier sur le terrain d'Ambohimamory. Le match débutera ce samedi et ne prendra fin qu'au mois de septembre.

Le Secrétaire d'Etat en charge des Nouvelles villes et de l'habitat, Gérard Andriamanohisoa, a donné le coup d'envoi de la deuxième édition d'Atsimondrano Champions League de football, hier à Ambohimamory. Toutes les 78 équipes, issues des 26 communes dans le district d'Atsimondrano, ont assisté à cette cérémonie d'ouverture qui a été honorée par des hautes personnalités, des maires, des représentants du Ministère de la Jeunesse et des Sports et de la région Analamanga.

Chaque équipe a reçu un ballon de la part du président Andry Rajoelina comme preuve de son soutien envers ce grand tournoi d'Atsimondrano qui fait d'ailleurs partie de son velirano numéro 13 : le sport, une fierté nationale. « Le sport détient une place très importante dans le programme du Président. C'est la raison pour laquelle on a mis en place des gymnases et des terrains dans chaque région partout à Madagascar. Cette initiative mérite d'être soutenue. Elle réunit les jeunes en les aidant à s'éloigner de l'oisiveté et de la drogue.

On a fait une promesse que la finale se jouera sur le terrain Antanikatsaka qui sera revêtu de gazon synthétique en septembre. L'équipe championne remportera de gros lot », a fait savoir Gérard Andriamanohisoa. Après les différents discours, la cérémonie d'hier a été marquée par le match de gala opposant l'équipe des entraîneurs de la Zone A à celle de la Zone B. Les choses sérieuses ne vont commencer qu'à partir de ce samedi pour le compte de la première journée des éliminatoires sur les différents sites dans le district.

« Plus de 2 300 footballeurs d'Atsimondrano s'affrontent pendant ce Champions League. Tout cela pour dire à quel point ce tournoi est si essentiel dans l'éducation physique de nos jeunes. Ce genre de compétition sera maintenu tant qu'il y aura toujours un coup de main venant de l'Etat », a noté le député Andry Ratsivahiny.

Les 39 équipes de chaque Zone sont réparties dans huit poules de cinq et de quatre. Le tirage au sort s'est tenu vendredi dernier. Les rencontres se joueront en sens unique dont la phase préliminaire du 13 mai au 16 juillet qui compte 152 matchs. Ce tournoi est inclus dans la réalisation du projet de développement « Atsimondrano Fitaratra 2023 » de l'association Atsimondrano Action Sport.