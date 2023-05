Madagascar: Marché public - 2 396 dossiers pour un montant de 176 milliards ariary en cours de traitement

Non. Les caisses de l'Etat ne sont pas vides. La ministre de l'Economie et des Finances a tenu à rassurer l'opinion sur les rumeurs selon lesquelles l'Etat est actuellement à court de trésorerie pour financer ses dépenses.

La preuve, l'Etat continue à faire face à ses dépenses obligatoires et traitent les dossiers de ses prestataires qui seront tous payés s'ils remplissent les conditions de paiement.

Permanente et régulière

Sur le principe d'ailleurs, le concept même de caisses vides n'existe pas pour un Etat qui est une structure appelée à percevoir des recettes quotidiennement, a expliqué la ministre Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison. « Il y des recettes qui rentrent dans les caisses de l'Etat d'une manière permanente et régulière » a-t-elle précisé, en citant notamment les impôts sur les revenus salariaux qui sont directement retenus à la source par l'administration fiscale.

C'est justement avec ces recettes permanentes que l'Etat paie les dépenses obligatoires comme les salaires, les pensions de retraite ou encore le remboursement des dettes. Par contre, il y a des recettes dont la perception dépend de la conjoncture et de la situation des contribuables concernés. C'est justement le cas des taxes sur les produits pétroliers.

« Déjà l'année dernière, les compagnies pétrolières n'ont pas pu s'acquitter à temps de leurs droits et taxes en raison des difficultés qu'elles ont rencontrées, consécutivement à la flambée des cours du pétrole sur le marché international », a expliqué la ministre. Ce problème a été résolu grâce à un accord consistant en des échanges de bons du trésor entre l'Etat et les pétroliers.

Difficultés passagères

En somme, les caisses de l'Etat ne sont pas vides, mais l'administration peut rencontrer des difficultés passagères de trésorerie liées à la conjoncture. « On est là pour apporter des solutions », a précisé la Ministre. En parlant de solutions, l'Etat, la Banque Centrale et les banques primaires des pétroliers se sont mis d'accord en mettant en place un système qui permet à l'administration de dégager de la trésorerie directe. C'est grâce à cette solution que l'Etat continue à payer ses fournisseurs et prestataires de services.

A ce sujet, le Trésor public a mis en place le système First In First Out qui consiste, comme son nom l'indique, à traiter et payer les dossiers au fur et à mesure de leur arrivée au niveau de ses services. Une procédure transparente qui a vocation de liquider les dossiers en instance. Ainsi, selon les précisions de la ministre de l'Economie et des Finances, 73% des dossiers dûment déposés fin 2022 sont déjà payés, 13% en cours de virement et 14% en cours de traitement. En termes de montant, cela représente 909 milliards d'ariary dont 64% déjà payés, 19% en cours de virement jusqu'au 10 mai et 17% en cours de traitement.

Directives

Et le processus de paiement continue puisque ces deux dernières semaines, le Trésor public a procédé au paiement de 13 407 prestataires pour un montant de 577 milliards d'ariary. Par ailleurs, 2 396 dossiers pour un montant de 176 milliards d'ariary et déposés avant le 14 avril dernier sont actuellement en cours de traitement et devraient être payés dans les semaines qui viennent. « Conformément aux directives du président de la République tous les prestataires seront payés. » a conclu la ministre Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison.