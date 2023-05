Afrique: Tournoi inter-médias - Les équipes de Midi Madagasikara au pied du podium

Le tournoi inter-médias 2023 organisé par l'OJM est bel et bien tenu, ce samedi. Les deux équipes de Midi Madagasikara ont manqué de peu les médailles.

Les deux équipes de Midi Madagasikara ont échoué au pied du podium, au tournoi inter-médias « Iray eny an-kianja », ce samedi au stade Barea Mahamasina (annexe). Une organisation de l'ordre des journalistes de Madagascar (OJM), à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse. En foot à 7, les protégés d'Aris Rafaly et Rabenaivo se sont inclinés aux tirs au but (1-2) face à l'équipe de la Radio Voix de la sagesse (RVS), lors de la demi-finale.

La rencontre a été très disputée pendant le temps réglementaire de 10 minutes X 2. L'équipe de Midi a ouvert le score, grâce à un but marqué par Samson sur une passe décisive de Davis. La RVS a pu égaliser quelques minutes plus tard. Le score n'a plus changé et a obligé d'emmener les deux formations à la séance de tirs au but.

Après un parcours fabuleux, toutes les équipes n'ont pas démérité lors de cette compétition. La bande à Vonjy, le capitaine, s'en sort premier de son groupe lors de la phase éliminatoire, après avoir fait un match nul et vierge face à l'équipe de l'Ultima Média et a écrasé l'équipe de la Fréquence Plus sur le score de 3 buts à 0.

En huitième de finale, l'équipe a gagné le match sur une petite victoire de 1 à 0, contre le groupe Prey. Le quart de finale était une affaire de famille entre le Midi et la Matv. Après un match suffocant, Nono et ses coéquipiers du groupe Matv ont été éliminés aux tirs au but par Midi Madagasikara, Midi Madagasikara qui a fini quatrième sur les 22 médias participants. L'équipe de Ilontsera a été sacrée championne de cette édition, face à la RVS sur le score de 1 à 0.

En basket-ball mixte, la bande à Julian a également raté leur ticket pour la finale. Alors que l'équipe de Midi a fini à la deuxième place lors de la phase de poule, et file en quart de finale contre la du groupe Prey.

Ariel et ses camarades n'ont pas pu tenir tête face à l'équipe de la RVS, sur le score de 26 à 21 en demi-finale, et se trouve à la quatrième position sur les dix équipes participantes. La formation de Kolo TV a remporté le trophée en s'imposant 61 à 53 face à la RVS, en finale. En effet, l'événement a été un franc succès. Tous les participants attendent la prochaine édition.

Trois matches de gala en l'occurrence la rencontre entre les Journalistes basketteuses (JOBA) et Telma, l'union des journalistes sportives de Madagascar (UJSM) face aux politiciens, et le duel entre l'association des femmes journalistes de Madagascar (AFJM) et l'Uscafoot ont été également au programme de cet évènement.