Madagascar: Omnisports - 48 athlètes décorés et primés

Les athlètes médaillés et ayant porté dignement les couleurs nationales dans les compétitions internationales n'ont pas été oubliés. Hier, au Palais d'Etat d'Iavoloha, 48 athlètes de plusieurs disciplines entre autres le rugby, le judo, le tennis, le karaté, le judo et la pétanque ont été décorés et primés par le Chef de l'Etat, Andry Rajoelina en compagnie du ministre de la Jeunesse et des Sports, Haja Resampa.

Des champions du monde, des médaillés d'argent et des médaillés de bronze ont été honorés par l'Etat pour avoir porté haut l'honneur du pays et d'avoir ravivé la fierté nationale. « La participation à ces compétitions internationales est un travail de plusieurs entités: l'Etat, les fédérations, les parents et les athlètes », a fait savoir le numéro un du sport malgache. L'Etat a réaffirmé sa volonté d'accompagner et d'aider les athlètes à devenir des champions.