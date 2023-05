Ile Maurice: L'opposition parlementaire aplanit les derniers obstacles vers une alliance

L'alliance entre les partis de l'opposition parlementaire est sur la bonne voie selon leurs dirigeants. Les désaccords ayant retardé sa conclusion sont en passe d'être réglés.

La tentative de faire croire qu'il y a un pont entre le Mouvement socialiste militant (MSM) et le Parti mauricien social-démocrate (PMSD) n'a pas marché. Le leader de ce parti, Xavier-Luc Duval, a été plutôt en contact avec les autres partis de l'opposition parlementaire.

D'ailleurs, le leader du Parti travailliste (PTr), Navin Ramgoolam, et d'autres membres de son parti étaient présents à Grand-Gaube hier après-midi pour rendre hommage à sir Gaëtan Duval lors de la journée portes ouvertes à la demeure de l'ancien leader du PMSD.

D'après les informations, un des plus gros macadams sur la route conduisant à la conclusion d'une alliance avec le PTr et le Mouvement militant mauricien (MMM) a été aplati. D'ailleurs, les leaders de ces partis se rencontrent mercredi pour une nouvelle réunion.

En attendant, les élus de l'opposition se réunissent cet après-midi pour montrer leur solidarité afin de travailler comme une équipe au Parlement demain. Le grand absent sera Nando Bodha, leader du Rassemblement mauricien. Paul Bérenger et Rajesh Bhagwan, bien que suspendus du Parlement, seront présents à la réunion.

La composition d'un éventuel front bench d'un gouvernement PTr-MMM-PMSD était l'un des points de discorde. Dans un premier temps, il était question que deux élus du PTr et deux autres du MMM allaient occuper le front bench. Cependant, le PMSD a insisté pour qu'il y ait un élu de son parti dans ce quatuor. «Une solution a été trouvée», déclare une source de l'opposition.

Navin Ramgoolam et Paul Bérenger en ont parlé avec les cadres de leurs partis respectifs au cours de la semaine, mais ils n'ont pas divulgué la formule choisie, sans doute pour ne pas engendrer des frustrations au sein des deux partis.

D'ailleurs, il nous revient que lors de la dernière réunion du bureau politique du PTr, un député a fait comprendre indirectement qu'il faut un autre élu ayant un autre profil pour représenter leur parti au front bench que celui qui avait été choisi dans un premier temps.

La réunion de ce mercredi entre les trois leaders pourrait être consacrée au partage de tickets notamment. Il nous revient qu'ils ne sont pas tout à fait d'accord sur tous les points. Le PMSD n'était pas satisfait avec le nombre d'investitures initial, soit sept. Les négociations tournent désormais entre huit et dix investitures pour les Bleus. «C'est en bonne voie», dit-on.

En attendant la réunion de mercredi, les élus de l'opposition se réunissent de nouveau cet après-midi au bureau du leader de l'opposition pour préparer la séance parlementaire de demain. Il n'y avait pas de réunion le 24 avril.

Toutefois, à hier après-midi, plusieurs élus de l'opposition ne voyaient pas d'un bon oeil la présence de Nando Bodha à la réunion en raison de sa nouvelle posture. Il ne sera pas présent cet après-midi, avance-ton, alors qu'il a participé à toutes les réunions depuis le 28 mars.

«Des solutions pour le peuple»

L'ancien ministre du MSM n'a pas manqué de maintenir qu'il fait désormais partie de la famille de Linion Pep Morisien (LPM), lors du rassemblement du 1er-Mai organisé par ce parti. Il avait même égratigné les partis du «mainstream» qu'il a accusés de vouloir uniquement discuter de «position» au lieu de proposer des «solutions pour le peuple».

Toujours lors de ce même rassemblement, des membres du LPM avaient reproché aux élus de l'opposition d'être des complices du gouvernement alors que d'autres intervenants, notamment Rama Valayden, avaient scandé «ni Navin, ni Pravind». Les membres de LPM avaient récidivé le lendemain lors d'une conférence de presse aux côtés de Nando Bodha ; celui-ci avait tenté d'atténuer les attaques de ses partenaires, mais la balle était déjà partie.

Nous avons contacté le leader du Rassemblement mauricien pour une déclaration. Il nous a fait comprendre qu'il allait rendre visite à la famille des Bleus et leur leader à la demeure de sir Gaëtan Duval à Grand-Gaube. «J'ai vu qu'il y a eu une invitation pour une réunion lundi entre les élus de l'opposition plus précisément des élus du PTr, du MMM et du PMSD.

On m'a exclu d'office. Je ne comprends pas. Nous avons toujours dit que toute l'opposition doit faire bloc contre ce gouvernement. Je suis tout à fait d'accord avec cela. J'ai toujours travaillé avec mes autres collègues contre ce gouvernement. J'ai cherché à comprendre auprès de Xavier-Luc Duval et il m'a dit que c'est une réunion entre les membres de la prochaine alliance de l'opposition alors qu'il n'y a pas d'alliance.

Il n'y a jamais eu d'alliance, mais nous avons toujours travaillé ensemble. Le Parlement est le seul endroit où l'opposition peut être unie. Je continuerai à travailler avec le leader de l'opposition et le whip pour les travaux du Parlement. D'ailleurs, j'ai accepté de siéger sur le comité parlementaire pour la commission anticorruption», a soutenu Nando Bodha.

Concernant ses propos lors du rassemblement de LPM, il a affirmé qu'il n'a que donné son opinion politique.

L'incohérence incompréhensible

Des élus du PTr ne comprennent toujours pas pour quelle raison le speaker de l'Assemblée nationale, Sooroojdev Phokeer, a rejeté la question d'Arvin Boolell. Ce député voulait poser une question sur les propos du Premier ministre, Pravind Jugnauth, qui souvent parlent de barons de la drogue qui gravitent autour de l'opposition. «Will PM state if he has submitted the names of the drug mafia, corrupters involved in shady deals like rigging horse racing and allegedly close to Opposition parties to the ICAC and the police? If not why not?»

C'était la question d'Arvin Boolell. Le bureau du clerk de l'Assemblée a fait comprendre au député rouge que le propos du chef du gouvernement a été tenu lors d'un meeting, donc irrecevable. Or, les élus rouges se demandent pour quelle raison la question d'Osman Mahomed n'a pas été rejetée. Elle concerne des propos tenus lors d'un meeting par un religieux à Vallée-Pitot dans lesquels il dénonçait des trafiquants de drogue.

«Whether he will state if he has been made aware of the public denunciation about drug peddlers in the region of Vallée-Pitot made by Imam Z. I. during his sermon on the occasion of the Eid Ul-Fitr on Saturday 22 April 2023 at the Sunnee Surtee Football pitch, and if so, he will, for the benefit of the House, obtain from the Commissioner of Police, information as to if an inquiry has been initiated thereinto, indicating the outcome thereof and, if not, why not?» C'est la question d'Osman Mahomed prévue pour demain.