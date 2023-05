Afrique: SIAM-2023 - L'INDH à l'appui des coopératives agricoles

Meknès — L'Initiative nationale pour le développement humain (INDH), via ses programmes diversifiés et ciblés, s'est imposée au fil des années comme un acteur majeur dans l'accompagnement et la promotion des coopératives agricoles.

Un accompagnement de taille qui a permis aujourd'hui aux coopératives de relever plusieurs défis pour réussir à développer et proposer une offre de qualité, digne d'être exposée à la 15ème édition du Salon international de l'Agriculture au Maroc (SIAM).

D'ailleurs, un tour au pôle "Produits du terroir", qui connait une affluence remarquable, permet de constater le fort gain de maturité de ces unités en matière notamment de présentation et de mise en valeur des produits, en plus de l'usage de la bonne communication. Un bel essor. C'est ce que ces coopératives sont en train de vivre avec leurs projets générateurs de revenus.

Approché par la MAP, le président de la coopérative "Dghala", spécialisée dans la production des huiles aromatiques et médicinales, huile d'olive et divers types d'amlou, Mohamed Mabrouk, a assuré que grâce à l'appui de l'INDH, sa coopérative a pu voir le jour et se faire place sur les marchés national et international.

Créée en 2017 à Driouch, cette coopérative oeuvre de concert avec de nombreux producteurs locaux afin de valoriser les produits naturels marocains, a-t-il indiqué.

En plus de la fabrication, Dghala s'occupe de l'emballage de tous ses produits et veille au maintien de leur qualité.

En étroite collaboration avec plusieurs spécialistes et laboratoires pharmaceutiques, la coopérative a pu créer de nombreux produits cosmétiques et alimentaires naturels, dont la notoriété est reconnue au niveaux national et international, s'est félicité M. Mabrouk.

Pour sa part, la représentante de la maison de Safran (Dar Azaafaran)- centre de Taliouine, Mme Aicha, a mis en avant l'importance de l'INDH dans la réussite de ce projet, notant qu'il s'agit d'un Groupement d'intérêt économique (GIE) qui joue un rôle d'intégrateur des producteurs du safran de la région, pour la valorisation et la commercialisation de ce produit.

Composée de 25 coopératives adhérentes, la Maison du safran joue un rôle primordial dans l'organisation de la filière et la commercialisation de ses produits, tout en offrant un espace pour l'échange d'expériences ainsi que pour l'encadrement des professionnels en matière de techniques de production et de valorisation de l'or rouge, a-t-elle fait savoir.

Et de soutenir que l'objectif de ce groupement de coopératives est de contribuer particulièrement au développement de la filière safran et des conditions de vie des producteurs, la limitation des intermédiaires, la sauvegarde de la qualité et l'authenticité de ce produit grâce à un système de traçabilité sérieux et fiable.

Depuis son lancement en 2005 par SM le Roi Mohammed VI, l'INDH a contribué à la réduction de grands déficits socio-économiques, le renforcement de l'intégration économique des plus démunis et, partant, la préservation de leur dignité.

La 15ème édition du SIAM a connu la participation de 15 pays, près de 1.400 exposants et plus de 1.000 coopératives.

Organisé sous le Haut Patronage de SM le Roi, le SIAM, qui compte parmi les plus grands événements de l'Afrique dédiés à l'agriculture et aux acteurs du secteur agricole, constitue un rendez-vous incontournable pour présenter les avancées du Maroc dans le domaine et confirmer le rôle crucial que joue l'agriculture en tant qu'un des leviers majeurs de la croissance économique.