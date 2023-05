Maroc: SIAM-2023 - Les atouts agricoles des régions du Royaume mis en honneur

Meknès — Le Salon international de l'agriculture au Maroc (SIAM), qui s'apprête à fermer ses portes ce dimanche, a offert à ses visiteurs lors de cette 15ème, une expérience remarquable permettant aux professionnels et aux visiteurs de découvrir la diversité de produits et de savoir-faire marocains à travers les 12 régions du Royaume.

Ainsi, cette messe internationale a mis en avant, pour chaque région, la spécificité géo-climatique, la politique agricole, les produits du terroir, et l'agrotourisme, dans le cadre de la déclinaison territoriale des plans et stratégies du Maroc dans le secteur agricole.

Interrogés par la MAP autour de la présence des régions au Salon, des directeurs régionaux de l'agriculture de 4 régions du Royaume se sont livrés sur les atouts et potentialités agricoles de leur région, ainsi que la déclinaison territoriale de la stratégie Génération Green.

Dans ce sens, le Directeur régional de l'agriculture de l'Oriental, Mohamed Bousfoul, a indiqué que la 15ème édition du SIAM a connu la participation de la région de l'Oriental dans le pôle institutionnel, ainsi que le pôle produits du terroir, notamment avec 37 coopératives qui présentent leurs produits.

Il a également fait savoir que le stand dédié à l'Oriental a mis en avant les atouts de la région ainsi que le rôle de l'État pour faire face aux différents défis, notamment le déficit pluviométrique.

Concernant les produits phares de la région, M. Bousfoul a évoqué les olives, les amandes, les betteraves sucrières, et les viandes rouges, notant que la Région poursuivra ses efforts pour valoriser davantage ces produits et permettre à l'agriculteur d'augmenter sa productivité.

De son côté, le Directeur régional de l'agriculture de Souss-Massa, Noureddine Kessa, a souligné que le Salon constitue une occasion pour la région, qui revêt une importance cruciale à l'échelle nationale dans le secteur agricole, de mettre en valeur ses atouts.

Lors de cette édition remarquable, Souss-Massa a présenté les avancées de la stratégie Génération Green au niveau de la région, notamment en ce qui concerne la création d'une classe moyenne agricole, en plus des chantiers importants pour les jeunes et les femmes, a fait remarquer M. Kessa.

S'agissant du développement agricole de la région, il a affirmé qu'elle est riche des chaînes de production caractérisées par une importante valeur ajoutée, notamment les agrumes et les légumes qui assurent l'approvisionnement du marché national, avec à peu près 1.600.000 tonnes annuellement, mettant en avant le projet important de dessalement de l'eau de mer de Chtouka.

Pour sa part, le Directeur régional de l'agriculture de Fès-Meknès, Kamal Hidane, a relevé que la participation de la région Fès-Meknès est d'une importance majeure pour le Salon, étant donné qu'elle est la région qui abrite le SIAM, ajoutant qu'elle représente aussi une région à forte valeur ajoutée dans le secteur agricole au niveau national, à travers une contribution avec de diverses produits, en particulier les grandes cultures, les céréales, les légumes, les olives, les arbres fruitiers...

Sur le plan de la mise en oeuvre de la stratégie Génération Green dans la région, M. Hidane a mis en revue plusieurs projets structurants, dont la préservation du "Sahl Saiss", ainsi que la mobilisation de plus de 120 millions m2 pour protéger la production de légumes, notant par ailleurs que la région a été également présente avec plus de 45 coopératives dans le pavillon des produits du terroir.

Le Directeur régional de l'agriculture de Marrakech-Safi, Abdelaziz Bousraref, a, quant à lui, indiqué que cette région est parmi les zones géographiques les plus importantes au niveau agricole, notant qu'elle fait face toutefois à de grands défis relatifs notamment au changement climatique, et à la rareté des ressources hydriques.

A cet égard, il a précisé que la direction régionale de l'agriculture oeuvre à déployer des efforts importants pour gérer la rareté et assurer la production de blés, des olives, d'arbres fruitiers, des agrumes, et des légumes, et ce grâce au Plan Maroc Vert qui a permis d'économiser l'eau d'irrigation.

Organisée Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le SIAM, qui compte parmi les plus grands événements de l'Afrique dédiés à l'agriculture et aux acteurs du secteur agricole, constitue un rendez-vous incontournable pour présenter les avancées du Maroc dans le domaine et confirmer le rôle crucial que joue l'agriculture en tant qu'un des leviers majeurs de la croissance économique.

Le Royaume-Uni est le pays d'honneur de cette édition 2023, qui marque le retour de cette messe après trois ans d'arrêt dû à la crise liée au Covid-19.