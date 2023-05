Congo-Kinshasa: La vision de Félix Tshisekedi au coeur de l'action , Lubumbashi - Plus de 2000 enseignants adhèrent à l'ARD de Jacques de Kyabula

Des adhésions massives à l'Action pour la Rupture et le Développement, ARD en sigle ce dimanche. Au cours d'une manifestation à Silver square au quartier Gambela, non loin du Rond-point Carrefour à Lubumbashi, le parti de Jacques Kyabula a enregistré plus de 2000 nouveaux membres, tous des enseignants des écoles de Lubumbashi.

A Silver Place bondé de monde, Jacques Kyabula Katwe salue les hommes et femmes, tous des enseignants venus des différentes écoles de la capitale du cuivre, mobilisés en masse pour porter les couleurs du nouveau-né de la sphère politique RD congolaise.

Au cours de ce rassemblement riche en couleur agrémenté par des artistes comédiens de Lubumbashi, plus de 2000 enseignants ont commémoré la journée nationale de l'enseignement et ont décidé d'adhérer à l'ARD afin de militer contre les antivaleurs et d'oeuvrer pour le Développement de la République Démocratique du Congo.

A cette occasion, le Président de l'association des éducateurs-enseignants a indiqué que cette adhésion a été motivée par la vision de développement porté par Jacques Kyabula Katwe, sa disponibilité envers toutes les couches sociales vivant dans la province du Haut-Katanga et son sens d'humanisme.

Le Président de l'ARD a reçu les fiches d'adhésion et a fait porter à chacun des ces nouveaux membres, les emblèmes du parti notamment casquettes, t-shirts et écharpes ; Jacques Kyabula Katwe a appelé les enseignants à s'engager avec lui pour lutter contre les antivaleurs afin d'apporter des grands changements dans la vie de ses compatriotes.

C'est encore possible de changer des mentalités et d'atteindre le Développement.

Voilà pourquoi, Jacques Kyabula Katwe a vivement recommandé aux nouveaux membres de s'aligner derrière le Chef de l'Etat Félix-Antoine Tshisekedi qui fait de l'enseignement, l'une de ses priorités. Les nouveaux militants de l'ARD ont promis de suivre le Président dans sa marche vers la rupture avec les antivaleurs.

La manifestation a été ponctuée par une ambiance conviviale, en présence des cadres du parti, comme des élus, des ministres, des hommes et femmes d'affaires, des associations ainsi que de tant d'autres personnalités du monde politique et culturel.