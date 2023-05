Congo-Kinshasa: Au cours de la mission d'échange des connaissances Sud-Sud, FONAREDD - Bavon Nsa Mputu expose sur les mécanismes de financement du plan d'investissements REDD+

En marge de la mission d'échange des connaissances Sud-Sud organisée par la Banque mondiale, du 2 au 7 mai 2023, au Brésil, et réunissant les trois principaux et grands détenteurs des bassins forestiers au monde, Bavon Nsa Mputu, Secrétaire Exécutif du Fonds National REDD+, a présenté aux partenaires brésiliens et indonésiens les mécanismes de financement du plan d'investissements REDD+ en RDC, à travers les partenaires (1&2) entre le Gouvernement et CAFI.

Axes de l'intervention

Membre de la délégation congolaise chapeautée par la Ministre d'Etat à l'Environnement et Développement Durable, Bavon Nsa Mputu a, dans son intervention, évoqué la capitalisation du FONAREDD via CAFI comme moteurs de la déforestation par le financement des programmes habilitants pour améliorer le carde-légal et réglementaire organisant l'aménagement du territoire, le foncier, la planification familiale, l'efficacité énergétique, l'agriculture durable et l'exploitation durable des forêts.

Egalement, il a mentionné le financement des programmes directs sur le terrain dénommés PIREDD pour implémenter au niveau des secteurs de principales provinces forestières au moyen des programmes habilitants ci-dessus.

En conclusion de son adresse, il s'est articulé sur les perspectives de mobilisation des ressources intérieures publiques et du secteur privé national.

Contexte des assises

En effet, en novembre 2022, en marge du Sommet de G20 tenu à Bali, la RDC, le Brésil et l'Indonésie ont signé le partenariat qualifié de «stratégique et historique» sur la protection de leurs ressources forestières. Ces trois pays représentant les importants bassins forestiers tropicaux au monde dont celui du Bassin du Congo, de l'Amazonie et de l'Indonésie, détiennent plus de 52% de ces forêts tropicales contribuant efficacement dans la régulation climatique à travers ses services éco systémiques.

Ce Partenariat «historique et stratégique » obtenu grâce notamment, à la détermination de la partie Congolaise à travers la diplomatie environnementale relancée en 2021 à Glasgow par Eve Bazaïba Masudi, alors Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Environnement et du Développement durable, ouvre d'énormes opportunités et des perspectives prometteuses pour l'avenir des forêts Congolaises et de ces autres Bassins tropicaux.

Ainsi, la Banque Mondiale s'est finalement jointe à la dynamique de ce trio de massif forestier à travers l'organisation d'une mission d'échange des connaissances sur les thématiques forêts et changements climatiques nommée «mission d'échange des connaissances SUD-SUD » au Brésil du 2 au 7 mai 2023 principalement entre ces trois pays (RDC, Brésil Indonésie).

Une mission qui s'inscrit donc dans le projet initié par le Gouvernement Congolais qui avait alors instruit la Ministre d'Etat à l'Environnement et Développement Durable, de réfléchir sur les modalités de rapprochement avec le Brésil et de moyens de formaliser le marché carbone.