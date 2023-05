Ile Maurice: Importation avortée de 150 kg de zamal - Samuel Legentil libéré sous caution sans encombre...

Il serait le principal acteur dans l'achat du bateau échoué à la Réunion, qui devait transporter 150 kg de zamal à Maurice. Il a été relâché car personne de la poursuite n'était en cour pour s'y opposer...

Il a comparu au tribunal de Flacq vendredi pour sa motion de remise en liberté, qu'a débattue son avocate, Me Tisha Shamloll. Samuel Legentil avait été arrêté, le 27 avril, par les policiers de l'ADSU sous une charge provisoire de complot sous l'article 109(1) du Criminal Code. Il s'avère que l'enquêteur en charge du dossier, qui est normalement un policier de la brigade antidrogue (ADSU), n'a pas répondu présent en Cour ce jour-là. Il n'y avait donc aucun enquêteur proche du dossier pour objecter à la remise en liberté du suspect. Ce dernier a donc été relâché après avoir payé une caution de Rs 30 000.

Cette erreur administrative a permis que la défense présente ses arguments pour la liberté conditionnelle de son client avec aisance. Si un enquiry officer était présent en cour, les choses n'auraient pas tourné en faveur du suspect. Il y aurait objecté avec trois raisons : le risque de commettre le même délit, le risque de s'enfuir et le risque qu'il interfère avec des témoins. Selon la procédure, la police utilise le système Cots pour informer un enquêteur qu'il doit se présenter en cour. On apprend que le police prosecutor aurait envoyé un message à l'enquêteur mais celui-ci ne l'aurait pas reçu.

À qui la faute ? Selon nos informations, cela fâche un peu au quartier général de l'ADSU et une enquête a été initiée pour tirer les choses au clair. Les points avancés : cette affaire concerne 150 kg de zamal qui auraient atterri sur le sol mauricien il y a deux semaines, si l'expédition n'avait pas foiré avec une commission rogatoire à la Réunion pour mettre les principaux protagonistes à l'écoute et déjouer leur plan. De plus, le nom de Samuel Legentil n'a pas été tiré au hasard car lors de l'interrogatoire des suspects mauriciens arrêtés à la Réunion, son nom avait été mentionné comme étant celui à la tête de cette importation.

Les informations reçues de la gendarmerie réunionnaise ont été relayées aux Casernes centrales. C'est alors que l'ADSU de la Northern Division a mis la main sur trois suspects impliqués dans l'achat du bateau dépêché pour aller prendre la marchandise à la Réunion. Ce dernier s'est échoué à cause des intempéries à la Réunion. Les acheteurs du bateau, l'ancien propriétaire, Arshad Abdur Rahman, et le prête-nom Felix Dilane Lapierre, un habitant de Grand-Gaube qui a signé l'acte de vente pour récupérer le bateau ayant servi aux deux footballeurs du Petite-Rivière FC, et le skipper Jean Roddy Marcelino Meunier. Felix Dilane Lapierre a été arrêté en premier sous une charge provisoire de pervertir le cour de la justice, sous les instructions de Legentil. Ce dernier n'aura donc passé que neuf jours en détention.