Ile Maurice: Cherté de la vie - Un revenu minimum mensuel de Rs 15 000 réclamé

Le salaire minimum de Rs 12 075, incluant la compensation de Rs 1 000, ajouté à la Social Contribution (CSG) Income Allowance de Rs 1 000 est insuffisant, selon les syndicalistes.

En mars, lors de la dernière collecte de prix des produits de consommation courante, la Confédération des travailleurs des secteurs public et privé (CTSP) a noté qu'il est nécessaire que les ménages aient au minimum Rs 15 000 pour ne pas souffrir de malnutrition. La CTSP propose ainsi d'augmenter le salaire minimum à Rs 13 500 et d'augmenter la CSG Income Allowance à Rs 1 500, faisant un total de Rs 15 000.

«Il y a une mauvaise distribution de l'argent de l'Etat. Il n'est pas possible que les entreprises qui font des centaines de millions de roupies de profits et qui payent des dividendes aux actionnaires ont des subsides pour payer le salaire minimum. Beaucoup des PME qui ne peuvent payer diront non à cette hausse. Mais ce n'est pas une raison pour que l'être humain souffre de malnutrition. L'État doit prendre ses responsabilités», déclare Reeaz Chuttoo, de la CTSP.

Suttyhudeo Tengur, le président de l'Association de la protection de l'environnement et des consommateurs, confirme que beaucoup n'arrivent pas à remplir le caddie en raison de la cherté de la vie. Il ajoute, néanmoins, qu'il faut une approche holistique pour la revendication des salaires. «Il y a un déséquilibre total en ce qui concerne les salaires à Maurice. Il faut revoir tous les autres salaires pour avoir une balance.»

Pour sa part, Azad Jeetun, économiste, relève «qu'augmenter le salaire sans une augmentation de la productivité causerait davantage d'inflation. Il faut donc lier l'augmentation des salaires à la hausse de la productivité. Nous pourrons ainsi exporter beaucoup plus et améliorer le sort des travailleurs. L'augmentation du salaire minimum sans une bonne croissance de productivité aura éventuellement un effet néfaste sur les travailleurs. Étant déjà en difficulté après le Covid-19, les PME, par exemple, ne pourront pas soutenir une augmentation des salaires due à l'inflation uniquement. Beaucoup devront fermer. Cela causera plus de pauvreté dans la société et aggravera la situation économique du pays».