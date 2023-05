Sénégal: Diourbel - Caravane de sensibilisation sur l'état civil - Mamadou Talla annonce la création d'une agence

Le ministre des Collectivités territoriales a organisé une caravane d'information et de sensibilisation sur l'état civil, en présence du représentant des partenaires techniques et financiers. Mamadou Tall a saisi cette occasion pour annoncer la création de l'Agence nationale de l'état civil et l'ouverture de 5 centres secondaires d'état civil à Touba.

Le ministre des Collectivités territoriales, Mamadou Talla, a procédé officiellement au lancement de la campagne nationale d'information et sensibilisation sur l'état civil, autour du thème «Mon état civil, ma citoyenneté». Il a annoncé, à cet effet, l'ouverture de 5 centres secondaires d'état civil dans la cité religieuse de Touba que sont Touba Sam, Darou Khoudoss, Moubkha Toul, Touba Ndindy et Touba Mosquée.

Le ministre Mamadou Talla rappelle que «l'enregistrement à l'état civil est un droit fondamental pour tout citoyen. Dans le cadre de son programme de développement durable, les Nations Unis recommandent, pour chaque personne, une identité légale d'ici 2030. Notre pays a une longue tradition d'état civil. Depuis 1960, le Sénégal avait adopté une loi n°61 du 25 juin 1961 faisant obligation à tous les citoyens de déclarer les naissances, les mariages et les décès. Pour jouer ce rôle, l'état civil doit être fiable, exhaustif et accessible».

Et il poursuit : «notre pays s'est engagé, avec l'aide des partenaires, notamment l'Union européenne, à avoir un état civil moderne. Cette volonté affirmée du chef de l'Etat s'est manifestée par l'érection de l'état civil en priorité nationale. Il nous demandait, lors du Conseil des ministres du 18 février 2015, aux membres du gouvernement, de sécuriser et de fiabiliser notre état civil parce qu'il est important pour un Etat qui se respecte. Cela s'est traduit par la création de la Direction de l'état civil, suivie du processus de Digitalisation de l'état civil, la construction, la réhabilitation et l'équipement d'infrastructures et l'évolution de la Direction de l'état civil en Agence de l'état civil qui vient d'être créée il y a 10 jours. C'est une vieille doléance de plus de 15 ans qui permet de renforcer les moyens des agents».

Et d'ajouter : «dans le cadre de la modernisation de l'état civil, il y a 32 centres d'état civil en voie de construction et d'équipements, 5 salles d'archivage, 37 centres d'état civil en système de centre auto-voltaïque». Le ministre a également offert 65 motos, pour aider les agents municipaux à assurer le transfert des cahiers de chefs de villages et de chefs de quartiers.

Le maire de la commune de Diourbel, le député-maire Malick Fall, a salué l'appui des autorités administratives et judiciaires, de l'officier d'état civil, Aliou Faye Mansour, et ses agents dans le processus de reconstitution de l'état civil de Diourbel. Il demande au ministre et à la Direction de l'état civil de poursuivre les efforts de modernisation de l'état civil.