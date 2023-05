Madagascar: Iavoloha - Séance de rattrapage pour les médaillés

Le président de la République, Andry Rajoelina a reçu hier, au Palais d'Iavoloha les champions et médaillés depuis l'an 2020. La préparation des Jeux des Iles a été aussi au centre du débat.

Journée des médaillés. Une cinquantaine de champions et championnes du monde, d'Afrique et de l'océan Indien en pétanque, tennis, judo, karaté, rugby et athlétisme ont été primés et décorés hier, au Palais d'État d'Iavoloha. Ces champions et médaillés, depuis l'an 2020 à ce jour, ont été élevés au rang de chevalier de l'Ordre national, commandeur de l'Ordre du mérite sportif et chevalier de l'Ordre de mérite de Madagascar.

La plupart figurent dans la présélection nationale en vue des Jeux des Iles de l'océan Indien que Madagascar abritera, du 25 aout au 3 septembre. «L'édition à Madagascar sera la plus grandiose de toutes», lance comme un défi Andry Rajoelina. Il a souligné que «quand on aime le sport, il faut le justifier par les actions». Plus de trente terrains «manarapenitra» ont été construits en quatre ans ainsi que dix-huit gymnases dans toute l'ile, pour les disciplines comme le basketball, le volleyball, le handball, les arts martiaux et sports de combat, ...

Fierté nationale

«Votre victoire n'est pas à vous tout seuls ni à la fédération, mais à Madagascar. On chante l'hymne national, chaque fois que vous décrochez la coupe et ou la médaille. Et cela reflète la fierté nationale. Je tiens à saluer les efforts dont vous avez déployés... », poursuit le président de la République. Cette année est spéciale car nous allons accueillir les XIe Jeux des iles.

«Nous allons nous préparer et il faut être solidaire et travailler en équipe», ajoute-t-il. Les membres du gouvernement ont honoré de leur présence l'évènement. D'après les instructions du Président, les ministres vont coacher, comme lors des précédents jeux, les disciplines concernées par les JIOI. «Ils vont vous aider dans la préparation et trouver les solutions à vos problèmes, qui seront abordées aux Conseils des ministres car nous devrons remporter la victoire dans l'unité et la diversité», confie le locataire d'Iavoloha.

Dans le monde du sport comme dans d'autres, «être champion se mérite. Les critères sont notamment la volonté et la persévérance, la discipline et l'engagement, la résilience et l'adaptation, l'esprit d'équipe et la collaboration, et le respect», conclut Andry Rajoelina. La journée d'hier a également été une occasion d'échanges entre les athlètes, les fédérations et leur ministre coach respectif.