Tunisie: Ligue 1 - Play-off - 6é journée (17h00) - CA-EST | EST: Le derby de la relance ?

Avec la défaite en championnat concédée au milieu de la semaine dernière à Sfax et les lourdes sanctions de la CAF, les joueurs ne peuvent être que gonflés à bloc et feront sans doute une réaction sur le terrain.

Un derby, c'est toujours spécial, que ce soit pour l'Espérance de Tunis ou pour son rival, le Club Africain. Cet après-midi, le derby aura en plus un goût bien spécial pour les hommes de Nabil Maâloul qui se doivent de faire montre d'une réaction d'honneur, pour eux-mêmes d'abord, mais aussi pour leur public.

C'est qu'avec la défaite en championnat concédée au milieu de la semaine dernière à Sfax et les lourdes sanctions de la CAF, les joueurs ne peuvent être que gonflés à bloc et feront sans doute une réaction sur le terrain pour dire que l'Espérance de Tunis est toujours là et qu'elle défendra ses chances jusqu'au bout pour s'octroyer les titres pour lesquels elle figure encore comme candidat traditionnel et sérieux, à commencer par celui de champion de Tunisie. Un titre que les « Sang et Or » chercheront à défendre. Et, à vrai dire, leurs chances de garder le trophée de championnat au Parc B sont toujours intactes, à condition de ne plus gâcher de points et de voir trébucher le leader étoilé.

Pour Moez Ben Chérifia et ses camarades, on n'en est pas encore là. Leur but cet après-midi est d'avoir une réaction d'amour-propre. C'est le plus important à leurs yeux. Pour ce faire, ils doivent en priorité sortir un grand match avec à la clef une belle prestation. Ils doivent faire preuve de combativité et d'agressivité dans le jeu dans la perspective de remporter le derby. C'est que la culture de la gagne, c'est la marque de fabrique de l'EST.

Retour de Ben Romdhane

Tout à l'heure, le coach « sang et or » récupérera un joueur clef : Mohamed Ali Ben Romdhane qui reprend le service après avoir purgé sa sanction. Il sera aligné d'entrée.

Cela dit, le onze de départ pourrait être aligné comme suit : Ben Chérifia, Tougaï, Meriah, Ben Hmida, Bouchniba, Arfaoui, Coulibaly, Bourgrine, Ben Romdhane, Mehri et Ben Hammouda.

Cela dit, les joueurs « sang et or » qui seront alignés par Nabil Maâloul cet après-midi, que ce soit les titulaires ou ceux alignés en cours de jeu, fouleront la pelouse de l'Olympique de Radès avec pour mission de défendre l'honneur et les couleurs du club. Alors, le derby de cet après-midi sera-t-il celui de la relance pour les Espérantistes ? C'est en tout cas le voeu le plus cher de tous les supporters « sang et or », aujourd'hui.