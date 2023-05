Tunisie: ESS - Un statut à défendre

L'Etoile compte enchaîner et pourquoi pas creuser davantage l'écart.

En battant le CA et en bénéficiant du revers du tenant, l'ESS a fait une bonne affaire au classement. D'ailleurs, la victoire contre les Clubistes est le symbole d'une solidité retrouvée en défense, avec l'apport des recrues hivernales Jasser Khemiri et de Hamza Jelassi. Sans, oublier le gardien de but Ali Jemal qui rassure sa défense.

Alors en recevant l'US Ben Guerdane, nouveau dauphin, tous les voyants sont au vert et on voit mal l'équipe ronger son frein avant de terminer la phase aller des play-offs. Volet effectif maintenant, le retour de Jacques Mbé au milieu et du capitaine Alaya Brigui, qui ont purgé leur suspension pour cumul de cartons, est source de satisfaction pour Benzarti. Toutefois, le coach va devoir composer avec les forfaits pour blessures de Louay Ben Hassine qu'on a cru un temps récupérable face à Ben Guerdane, du Malien Sidibé et de Houssem Ben Ali. Quant à Iheb Msakni, il a disparu des radars depuis l'opposition face à l'EST.

On ne change pas une équipe qui gagne

En football, on ne change pas une équipe qui gagne. Après la certitude Jemal, Jasser Khemiri qui a assuré face au CA, Jelassi et Boughattas seront reconduits. Au milieu, Mbé, Abid, Boutmene, et en attaque Youssef Abdelli sont des titulaires en puissance. Aussi, Naouali, Ghedamsi, Ben Romdhane, Vinnie Bongonga ou encore Assil Jaziri ont des chances d'être incorporés.