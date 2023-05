Cote d'Ivoire: Championnat National de Sagbali Ivoire Sport - La Commissaire Générale Nicole Gueye déballe les enjeux

Nicole Gueye déballe les enjeux du championnat national de Sagbali Ivoire sport dont elle est commissaire générale.

Le lancement officiel du championnat national de Sagbali Ivoire sport au titre de la saison 2022-2023 aura lieu en juillet 2O23 avec pour point de mire la 7e édition de la Coupe Nationale à Bouaflé, dans la région de la Marahoué. C'est ce qu'a fait savoir la vice-présidente et commissaire générale Nicole Gueye, le jeudi 4 mai 2023 lors d'un entretien téléphonique.

La vice-présidente de Sagbali Ivoire Sport, Nicole Gueye a indiqué que l'édition 2023 du championnat national dudit sport se tiendra à la veille de la fête de la Tabaski avec un total de 12 équipes dont 8 équipes masculines et 4 équipes féminines et placée sous le thème: « Les muscles, une autre façon de les utiliser dans la société».

Ce championnat national de Sagbali Ivoire sport se veut un cadre de resocialisation des jeunes de la rue pour pallier les phénomènes de la délinquance juvénile afin que les muscles ne servent plus à détruire mais plutôt à construire la paix et participer au développement harmonieux du pays.

« Notre but est de resocialiser cette jeunesse déscolarisée afin qu'elle puisse se prendre en charge financièrement. Car, étant occupée, la jeunesse ne sera plus un danger mais plutôt des personnes de confiance et positive pour la société », a-t-elle affirmé.

Le Sagbali Ivoire, un sport de combat tradi-moderne, à l'image de la lutte sénégalaise et du Sumbo japonais

Nicole Gueye a expliqué que le Sagbali Ivoire est pratiqué par les femmes et hommes de fortes corpulences communément appelé " Ziguehis, gros bras, adigbatés ". Ce type de sport, dit-elle, se pratique dans une aire sableuse de 6 mètres de côté et est officié par un trio arbitral composé d'un arbitre central, d'un chronométreur et un pointeur.

Nicole Gueye est revenue sur les règles du jeu de ce sport. « Un combat de Sagbali est appelé " gbiaaa" et se déroule en deux fois six minutes avec une pause de 60 secondes. Pour gagner un Gbiaaa le "Sagbasseur ou sagbasseuse" doit faire sortir son adversaire de l'aire de combat trois fois ou le faire tomber à plat ventre ou sur le dos », a-t-elle précisé.

Le Sagbali est un mot Nouchi (langage populaire ivoirien) qui veut dire saisir son adversaire et le terrasser sans toutefois