Tunisie: Gaspillage alimentaire - Prévenir, réduire et gérer

Le projet sur la «réduction du gaspillage alimentaire en milieu urbain pour des systèmes alimentaires urbains plus durable» a été lancé, vendredi, 5 mai 2023, à Tunis, à l'initiative de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).

Ce projet, qui sera mis en oeuvre jusqu'à janvier 2025, avec un budget de 350 mille dollars, va permettre de développer un cadre stratégique et de gouvernance pour la réduction et la gestion des pertes et gaspillage alimentaires au niveau de la ville de Tunis et la ville de La Goulette, a indiqué la FAO dans un communiqué publié, vendredi.

Sensibilisation, bonne gouvernance et actions pilotes

Il vise à renforcer la sécurité alimentaire urbaine et la durabilité environnementale et sociale à travers la sensibilisation, la bonne gouvernance et la mise en oeuvre des actions pilotes de réduction des pertes et du gaspillage, moyennant une approche de coordination multi-échelle et multisectorielle au niveau des deux municipalités.

Un travail de collecte et d'analyse sur les points critiques, les causes pour l'identification des actions durables de prévention, de réduction et de gestion des pertes et gaspillage sera conduit et partagé.

Selon la FAO, les capacités techniques et managériales des acteurs des villes de Tunis et de La Goulette vont être renforcées en vue de prévenir, réduire et gérer le gaspillage alimentaire. Et de préciser que les résultats escomptés de ce projet contribueront à une vision claire basée sur l'évidence pour le renforcement de la durabilité des systèmes alimentaires urbains proposant des solutions innovantes via des quick-Win ( actions à gain rapide).

La municipalité de La Goulette partante

Si la municipalité de La Goulette a rejoint, vendredi dernier, ce projet, la FAO et la municipalité de Tunis ont entamé leur collaboration sur la transformation des systèmes alimentaires urbains depuis 2019.

Intervenant lors de la cérémonie de lancement du projet, le secrétaire général chargé des affaires de la municipalité de Tunis, Slimen Elgolli, a rappelé que la collaboration avec la FAO et l'Institut national de consommation a permis la formulation de la stratégie municipale de réduction du gaspillage alimentaire (2020-2025).

Il a fait savoir que la municipalité de Tunis a multiplié les campagnes de sensibilisation auprès des animatrices des jardins d'enfants et des élèves des écoles primaires, «car c'est cette génération qui est en mesure d'opérer les vrais changements».

De son côté, le coordinateur de la FAO pour l'Afrique du Nord et représentant pour la Tunisie, Philippe Ankers, a affirmé l'engagement de la FAO à appuyer les deux municipalités et les partenaires impliqués dans ce processus afin de renforcer leur rôle dans l'amélioration du bien-être des citadins, à travers la transformation des systèmes alimentaires urbains vers des modèles plus résilients, durables et sains.