Tunisie: Ils n'ont pas de morale, ils n'ont que des intérêts !

Le bien-fondé, la droiture et la conformité sont aujourd'hui l'otage de ceux qui se revendiquent en tant que défenseurs des droits de l'homme. Dans le sillage de réflexions précipitées et de positions dénaturées, et sur fond d'ingérence déclarée, ils versent dans l'excès. Pis encore, le risque d'être perçu comme défaillant ne semble plus secouer les consciences.

D'anciens diplomates américains exhortent, dans une lettre ouverte, l'administration Biden à suspendre toute aide à la Tunisie. Les signataires de cette lettre ouverte qualifient la situation en Tunisie de « désastreuse ». Ils ont peur pour la démocratie en Tunisie et réclament des sanctions. Ils recommandent que « Les États-Unis ne devraient pas récompenser une telle situation par l'aide et les prêts ».

Ils considèrent que « prêter l'argent de nos contribuables et notre légitimité à Kaïs Saïed ne fera qu'encourager d'autres dirigeants populistes à croire qu'eux aussi peuvent s'en tirer en démantelant les institutions démocratiques». Ils concluent que « les États-Unis devraient immédiatement suspendre toute aide américaine au gouvernement tunisien, comme ils sont légalement tenus de le faire après des coups d'État militaires ou civils dans lesquels l'armée joue un rôle décisif ».

Dans leurs déclarations, dans leurs apparitions médiatiques, il est clair que ces parties, aux desseins avoués, ne sont en réalité que de petits lobbyistes aux intérêts insignifiants, voire contre-nature. C'est à partir de là que la culture du grenouillage, des intrigues et des arrangements douteux se développe. Incapables de comprendre qu'un nouveau monde est né, ces parties, qui se revendiquent comme étant un groupe d'anciens diplomates, compromettent la réputation des Etats-Unis par des actes et des positions dont ils risquent de ne pas se relever. Ils sont devenus sourds aux appels à la raison. Sourds et méprisants devant les colères des autres Etats qui grondent, notamment face à ce qu'ils considèrent comme une ingérence dans leurs affaires internes.

De tels discours, de telles méthodes installent de plus en plus un climat de contrainte, de gêne et de doute autour des Etats-Unis. La diplomatie et les relations entre les pays sont faites de respect et d'obligations mutuelles, beaucoup plus que de pression, d'intimidation et de menace...

Au lieu de quoi, ces petits lobbyistes préfèrent user du poids d'un pays comme les Etats-Unis pour polémiquer et discréditer une réalité tunisienne sur laquelle ils n'ont visiblement aucune idée, aucune perception. Leurs procédures ? On en mesure de plus en plus les aberrations. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont un statut d'Etat « puissant » qu'ils se croient dispensés de morale.

La Tunisie ne va pas discuter de morale avec ceux qui n'en ont pas !...