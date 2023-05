Tunisie: USBG - Ne pas s'arrêter en si bon chemin

Les «Jaune et Noir» sont sur une belle courbe ascendante et feront tout face à l'Etoile pour continuer sur leur lancée.

Après son match parfait contre l'USM, remporté sur le score de 3 à 2 et un beau chassé-croisé qui a bien pimenté le débat, l'USBG attend de pied ferme le leader, l'Etoile, dans l'objectif et la ferme intention de prendre les trois points et de passer à la première place. En effet, la victoire des Benguerdanais sur les Monastiriens les a hissés à la deuxième place avec 13 points, accusant seulement deux points de retard par rapport aux Etoilés. Quelle belle affiche donc que ce duel de choc entre les deux premiers du groupe ! L'Etoile cherchera à tout prix à creuser l'écart sur ses poursuivants et l'USBG fera tout pour créer la sensation et remonter à la première place.

Des «Jaune et Noir» au top

Juste après le match de jeudi et le très beau succès sur les Usémistes, le coach Nidhal Khiari a annoncé, contre toute attente, sa démission pour un différend avec le président du club, Jlidi El Orf, qui, paraît-il, couvait depuis quelque temps. Une décision qui ne tombait pas, bien entendu, au bon moment et tout a été donc fait pour l'en dissuader.

Le coach des Benguerdanais a fini par accepter de rester aux commandes et il sera sur le banc afin de diriger cette équipe qu'il a bien remodelée pour gratifier ses fans avec ce très joli parcours qui fait de ces «Jaune et Noir» des prétendants légitimes pour le titre et pour une place en Ligue des champions africaine.

Et c'est sur le plan offensif que l'USBG a beaucoup progressé avec de gros atouts et de solides arguments. Avec un quatuor qui commence à attirer l'attention : Waddah Zaïdi, Youssef Mosrati, Fakhreddine El Ouji et Rafik Kamergi. Les deux premiers cités ont fait un match plein face à l'USM et les deux autres ont marqué les trois buts de la victoire. Un doublé pour Ouji et le troisième but de la délivrance dans les arrêts du jeu pour Kamergi.

Ce dernier, après une longue absence (6 matches), n'ayant pas trouvé un accord sur le renouvellement de son contrat, est revenu par la grande porte pour dire et montrer qu'il est le fer de lance et le buteur indispensable et incontournable de cette grande équipe benguerdanaise, qui est en train de réaliser des merveilles.

Avec cette force de frappe revenue à de meilleurs sentiments, l'USBG est donc en mesure de réaliser un autre bel exploit aux dépens, cette fois, de l'Etoile de Faouzi Benzarti et de prendre la tête du groupe du play-off. Ce serait un évènement de grande envergure et une nuit de liesse populaire sans précédent à Ben Guerdane. Quel beau challenge et quel grand défi à relever !