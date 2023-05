Tunisie: CA - Le moment de gagner

Outre l'enjeu de coller à nouveau aux basques du leader étoilé, volet domination entre les deux «ennemis intimes», il se trouve que le CA n'a pas battu l'EST depuis quatre ans...

A guichets fermés, au stade Hamadi Agrebi de Radès, les Clubistes affrontent cet après-midi l'EST pour en découdre pour la suprématie. Pour le CA donc, l'opportunité de rebondir est à saisir dès aujourd'hui. Battu par l'ESS récemment, le CA a certes laissé des plumes, mais a toutefois bénéficié d'un destin favorable puisque l'EST a chuté à son tour, à Sfax. Le CA garde donc la main sur le podium, à deux encablures de l'USBG, mais là il ne s'agit pas seulement de cela pour une équipe située sur la même longueur que le tenant, sans pour autant afficher des statistiques similaires.

Jour de derby donc aujourd'hui, un grand format, une affiche, un sommet autour duquel l'atmosphère régnant sonne bel et bien comme un véritable choc entre deux formations aux «dynamiques» similaires en Ligue 1, actuellement. Quelques jours après sa sortie de route face au leader, à Radès, le CA entend se refaire une santé en se mesurant à une EST elle aussi déstabilisée récemment, au M'hiri de Sfax. Les deux grands clubs de la capitale vont assurément et sûrement se livrer une bataille à «couteaux tirés», sans merci, afin d'entretenir toujours et encore l'espoir d'une consécration, avant que le gong ne retentisse...

Potentiel tournant de la saison à l'horizon

Aujourd'hui, à la différence de l'EST dont les «faveurs» pencheraient vers la C1, le CA, à son tour, n'a ni de compétition continentale à prioriser, ni encore d'apothéose de Coupe de Tunisie pour sauver sa saison, en cas d'échec en championnat. Bref, pour les Moez Hassen, Khélil, Garreb, Ghandri, Dhaouadi, Azouni, Hamdi et Chiheb Lâabidi, rester en course pour le titre, comme au bon vieux temps, revient à battre son «concurrent intime», ce dimanche dans un choc à enjeu dont la riche histoire sportive et culturelle en fait l'un des rendez-vous les plus courus et les plus attendus de la saison.

On y est donc avec ce potentiel tournant de la saison à l'horizon. En plongeant dans la rivalité tunisoise entre l'EST et le CA, l'on se délecte en attendant le coup de sifflet initial de l'arbitre, et même bien avant encore, l'on s'impatiente de découvrir le fameux Tifo concocté par les Winners, Leaders et autres Dodgers clubistes du côté de la Curva Nord du Club Africain. A n'en point douter, l'ambiance sera incroyable pour un derby dont l'attente est encore plus forte que d'habitude.

Bref, CA-EST, c'est la rencontre à ne pas manquer! Maintenant, nous n'en sommes certes pas encore là, mais pour garder le costume de prétendant et de surtout tordre le cou à la fatalité et exorciser ses vieux démons, le CA doit avoir un peu plus d'allure que par le passé récent, s'il veut tenir la dragée haute à l'EST et espérer même plus si son collectif est assez équilibré et si bien entendu les ingrédients sont réunis.